L’Agència de Consum al Camp de Tarragona va rebre un 88% més de denúncies el 2023

Les denúncies gestionades a l’Agència Catalana del Consum (ACC) en el Camp de Tarragona van augmentar un 88% el 2023. D’aquestes, més del 40% estan relacionades amb la vulneració dels drets lingüístics del consumidor a l’hora de fer una compra o contractació.

El director de l’ACC, Albert Melià, va explicar que la normativa vigent estipula que tota la informació adreçada als consumidors situada en un establiment comercial, ha d’estar en català. Així, la vulneració dels drets lingüístics del ciutadà es produeix quan els cartells amb els preus o les cartes de restaurants, per exemple, no estan en aquest idioma.

En total, 18 de les 57 infraccions sancionades en total al Camp de Tarragona són en matèria de drets lingüístics. Melià va explicar que són infraccions de caràcter lleu, a les que s’aplica una multa de fins a 10.000 euros, segons el tipus d’empresa. Amb tot, el director de l’ACC va declarar que l’increment de les denúncies relacionades amb aquesta vulneració els indica que «la ciutadania està preocupada»: «Perceben un retrocés en aquesta aspecte, que els seus drets no s’estan respectant».

Pel que fa a la resta de matèries sancionades durant 2023 al Camp de Tarragona, destaquen aquelles relacionades amb la normalització, documentació i condicions de venda, i en matèria de subministrament o prestació de servei (54), a més de clàusules i pràctiques abusives (18).

Reclamacions resoltes

Paral·lelament a les denúncies, l’ACC de la vegueria del Camp de Tarragona va rebre un total de 2.471, un 5,2% menys que 2022. D’aquestes, l’Agència en va resoldre 2.173, mitjançant dues vies diferents: a través de la mediació (1.299 casos), i l’arbitratge (152 casos).

Melià va recordar la voluntat de l’ACC de fer difusió d’aquests dos mètodes de resolució, «perquè considerem que són uns sistemes més àgils, i que faciliten la feina». Durant 2023, el pòdium de les empreses que van rebre més reclamacions va està encapçalat, en primer lloc i un any més, per Endesa, seguit per Orange i Naturgy.

Pel que fa a les consultes, l’any passat es van atendre un total de 4.993, un 4,7% menys que 2022. La majoria estaven relacionades amb serveis d’electricitat, gas i aigua, a més de béns de consum i serveis de telecomunicació o internet.

Inspeccions constants

En la mateixa presentació de les actuacions de l’ACC de 2023 al Camp de Tarragona, també es va fer incís en les campanyes d’inspecció que es duen a terme de manera periòdica. En total, es van realitzar 777 el 2023, 10,50% menys que 2022. D’aquestes, un 33% es van dur a terme amb motiu d’una denúncia interposada, i el 67% per motivació pròpia.

Melià va indicar que «si es detecten incompliments, advertim l’establiment i els donem un termini perquè faci les correccions. La sanció no s’aplica immediatament». En la mateixa línia, el director de Serveis Territorials d’Empresa i Treball de Tarragona, Jordi Fortuny, va declarar que «les campanyes també es duen a terme des d’un punt de vista preventiu, per assenyalar què no s’està fent bé». Actualment, l’ACC està realitzant una campanya d’inspecció amb la Direcció General de Comerç, centrada en vetllar pels drets lingüístics.