Desarticulada a Tarragona una organització dedicada al tràfic d’humans per a la seva explotació laboral

La Guàrdia Civil, en una operació conjunta amb la Policia Nacional denominada Napoleón-Aguazul, ha desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació laboral a Tarragona.

En total han estat detingudes 12 persones a Torredembarra, Reus, Tarragona i Itàlia pels delictes de pertinença a organització criminal, tracta d’éssers humans amb finalitats d’explotació laboral, afavoriment de la immigració, detenció il·legal i falsedat documental.

S’han realitzat 10 entrades i registres, on els investigadors han trobat dos armes detonadores, més de 22.000 euros en metàl·lic, nombrosa documentació d’interès i material informàtic.

La investigació va començar a l’octubre del 2023 després de rebre informació de l’existència de persones d’origen colombià que treballaven en unes condicions laborals pèssimes, sense contracte ni documentació d’estada legal i amb horaris abusius.

Agents de la Guàrdia Civil i de la policia espanyola sortint d’un dels establiments escorcollats amb una dona detinguda en l’operació feta a Torredembarra.ACN

L’organització controlava els habitatges on eren allotjades les víctimes amb càmeres de vigilància on vivien amuntegades en habitacions.

Viatge des de Colòmbia

Les víctimes viatjaven des de Colòmbia després de ser captades per l’organització assentada a Espanya, a través de centres d’estudis i persones vinculades a la mateixa.

Se’ls oferia un sou i un contracte de pràctiques que, una vegada a Espanya, no s’ajustaven al contracte que havien firmat les víctimes. Una vegada els facilitaven la documentació necessària per realitzar el viatge a Espanya, tals com visats, assegurances mèdiques, taxes d’advocats, tràmits amb consolat i administracions de Colòmbia, les víctimes contreien amb l’organització un deute en concepte de viatge i tràmits, quedant així a mercè dels caps de l’organització. El deute cada vegada es feia més gran per així descomptar-los directament els diners del salari que percebien pel seu treball.

Una vegada a Espanya les condicions laborals no s’ajustaven a l’acordat, ja que al principi els havien promès un contracte en pràctiques d’estudiant d’hostaleria, de quatre hores diàries i dos dies de descans setmanal, vacances per any de contracte i un sou inicial de 500 euros mensuals.

Tanmateix les jornades arribaven a ser de 12 hores diàries mínimes, fins i tot en ocasions de 15 hores, de dilluns a diumenge i els descansos setmanes se’ls concedien en comptades ocasions i sense vacances. El salari que rebien després de les deduccions que realitzaven els detinguts en alguns casos era de només 20 euros.

Algunes víctimes arribaven al nostre país en condició de turistes, i per emmascarar la situació d’explotació laboral real, els líders de l’organització criminal les obligaven a inscriure’s a cursos de formació en convivència criminal amb les esmentades acadèmies de formació. Per aquests cursos, que mai no arribaven a realitzar, pagaven grans quantitats de diners.

Els membres de l’organització controlaven fins i tot les baixes mèdiques per evitar que les tinguessin, si alguna d’aquestes persones es trobava malament els facilitaven ells mateixos fàrmacs potents, que en realitat requerien recepta mèdica, perquè continuessin treballant.

Entrades i registres

A l’inici del mes d’abril es van practicar quatre entrades i registres als habitatges de les víctimes, unes altres dos a les dels líders de l’organització i unes altres quatre a locals d’hostaleria.

En total s’han intervingut dos armes detonadores, 22.295 euros en efectiu, dos dispositius mòbils, dos portàtils, un vehicle, un disc dur gravador, càmeres de vigilància i diversa documentació d’interès per a la investigació.

Clausura dels locals de restauració

El jutjat d’instrucció competent ha ordenat la clausura dels quatre locals de restauració de què es valia l’organització criminal per dur a terme l’explotació.

En el curs de l’explotació s’han detectat 28 noves víctimes de l’organització que juntament amb les 18 víctimes alliberades durant la investigació, fan un total de 46 víctimes alliberades.

En el dispositiu han participat més de 180 agents de la Guàrdia Civil i de Policia Nacional. De les 12 persones detingudes i posats a disposició del Jutjat d’Instrucció 9 dels d’El Vendrell (Tarragona), s’ha decretat l’ingrés a presó de tres d’ells.

Les víctimes ja han estat posades en contacte amb els serveis socials per a la seva protecció.

L’operació ha estat duta a terme per agents d’Unitat Orgànica de Policia Judicial (UOPJ) de la Guàrdia Civil de la Comandància de Tarragona i la Unitat Central de Xarxes d’Immigració Il·legal i Falsedats Documentals (UCRIF) del Cos Nacional de Policia.

Et pot interessar