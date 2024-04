Montblanc celebra entrar a l'àrea amb límit al lloguer

L'anunci del Govern d'incloure 131 municipis més a les àrees tenses per limitar-hi el preu del lloguer ha agafat per sorpresa la majoria dels alcaldes afectats del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Només l'alcalde de Montblanc, Oriol Pallissó, ha apuntat que havien compartit «el problema gravíssim» amb l'habitatge que tenen amb el Departament de Territori i celebra la mesura «perquè ajudarà molt». A Montblanc el preu del lloguer s'ha duplicat els últims anys.

La mesura afecta també molts municipis de costa, predominantment turístics, com l'Ampolla (Baix Ebre). L'alcalde Francesc Arasa confia que la proposta tingui en compte la casuística de municipi i que serveixi per facilitar l'accés a l'habitatge als joves o famílies vulnerables.

Pallissó ha apuntat que a Montblanc comparteixen el problema de la falta d'habitatge com molts altres municipis de Catalunya i que el cost dels lloguers ha fet que «viure a Montblanc sigui cada vegada més difícil». L'alcalde ha reconegut que la capital de la Conca de Barberà viu «un moment tens» en aquest àmbit i que l'habitatge és una de les principals preocupacions que té l'equip de govern.

Mentre que fa una dècada un pis «amb bones condicions» es podia llogar per uns 300 o 350 euros, «últimament, pisos no molt grans tenen preus desorbitats, per sobre dels 700 euros». «No és que s'hagi disparat per la inflació, sinó que s'ha més que duplicat i molta gent no pot viure de lloguer», ha insistit Pallissó. Fins i tot hi ha ciutadans que busquen casa en altres poblacions, i així i tot, la població ha incrementat.

Perquè tot i la falta d'habitatge, Montblanc «té totes les facilitats externes per créixer» amb l'obertura del túnel de Lilla, el nou polígon logístic o un 5% d'atur estructural que farà que hagin de vindre nous habitants. «Calen les condicions per construir o llogar i en això estem», ha dit l'alcalde. Entre d'altres, el consistori treballar per mobilitzar un parc d'habitatge buit, amb 670 immobles i ha posat en marxa diferents campanyes i iniciatives per crear habitatge de lloguer o de compra. «Però que ens ajuda molt que la Generalitat ens escolti i ens declari com a zona tensa per regular els preus dels lloguers», ha agraït Pallissó.

Molt municipis de costa

Amb aquesta ampliació de les àrees tenses, tots els municipis de la costa tarragonina i ebrenca tindran limitacions al preu del lloguer, excepte Vila-seca, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, el Perelló i la Ràpita. L'alcalde de l'Ampolla, Francesc Arasa no rebutja una regulació si té en compte les casuístiques de cada municipi i es valora la demanda i els preus del mercat, tot i que com la majoria dels alcaldes consultats per l'ACN no tenia coneixement de la mesura.

El batlle considera que la limitació de les condicions i del preu del lloguer és positiva si ha de servir per facilitar l'accés de la gent jove a l'habitatge i també a les persones i famílies més vulnerables i amb pocs recursos. Arasa ha apuntat que a l'Ampolla no s'ha detectat dificultats greus en l'accés a l'habitatge de lloguer, excepte en temporada alta turística, quan alguns professionals que busquen casa temporal ho tenen més complicat.