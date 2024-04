ERC estima que el TramCamp tindrà nou milions i mig d’usuaris anualment

El Tramvia del Camp suposa un dels projectes clau per Esquerra Republicana, i és per això que representants de les diverses administracions es van reunir dissabte passat en el que ha de ser un dels punts del traçat d’aquesta nova infraestructura.

Concretament, el punt de reunió va ser l’antiga estació de tren de Salou. Allà, la cap de llista per la demarcació a les pròximes eleccions al Parlament, Raquel Sans Guerra, va assegurar que «aquest és un model revolucionari per a la mobilitat sostenible al Camp de Tarragona, i millorarà de forma clara els trajectes de moltíssimes persones que es mouen entre les principals poblacions de casa nostra, el que vol dir, de retruc, que millorarà les seves vides». De fet, la xifra estimada d’usuaris potencials és de nou milions i mig anualment, una quantitat de viatges equiparable al nombre registrat en el Tram-besòs.

Sans va confirmar que «quan Esquerra governa els projectes, avancen i es concreten fins a fer-se realitat». Així, les previsions de la primera fase per al Tramvia del Camp de Tarragona són que surti a licitació a finals d’aquest mateix any, mentre que les obres no s’iniciarien fins al 2025.

A la trobada també hi van ser presents el delegat del Govern, Àngel Xifré, i la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó.