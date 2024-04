Augmenten de nou a quinze els homicidis a la demarcació de Tarragona durant l'últim any

Els homicidis a la demarcació de Tarragona han incrementat de nou casos el 2022 fins a quinze el 2023. Aquesta és una de les dades que recull la memòria judicial anual presentada aquest dilluns.

El president de l'Audiència, Joan Perarnau, ha lamentat que l'augment d'aquests delictes està tensant encara més la ja col·lapsada Audiència. «Estem funcionant malament a nivell d'enjudiciament penal», ha denunciat Perarnau, qui ha afirmat que, actualment, hi ha un temps d'espera d'entre tres i quatre anys i que això els porta a aplicar «de manera sistemàtica, atenuants de dilacions indegudes».

Davant d'això han demanat la incorporació de més magistrats, la creació d'una nova secció penal i poder fer judicis a les tardes.

Perarnau ha subratllat que l'increment d'homicidis registrats durant l'últim any no afecta només la demarcació de Tarragona, sinó que és una problemàtica «generalitzada» que afecta dins i fora de Catalunya. Pel que fa a la tipologia, el responsable de l'òrgan judicial ha assegurat que «és molt variada» i que no es pot atribuir a un determinat factor.

Tot i això, Perarnau ha lamentat que l'increment d'aquests delictes tensin, encara més, la «ja col·lapsada» Audiència Provincial, ja que dels quinze homicidis registrats, tretze han estat resolts i, per tant, s'hauran de fer «tretze judicis de jurat». Segons Perarnau, tenint en compte que la mitjana d'aquests judicis és de quinze dies, hi haurà feina per a una única secció durant més de mig any.

En aquest sentit, ha recordat que tot i que la capacitat d'enjudiciament penal a l'Audiència de Tarragona és de 250 assumptes anuals, actualment, hi ha 900 casos pendents. «Això vol dir feina per a tres anys», ha afegit. De fet, la matèria penal representa pràcticament la meitat de tots els assumptes judicials entrats. Per la seva banda, la matèria civil representa el 43%, la social el 6% i la contenciosa administrativa el 2%.

Davant d'aquesta situació, el president de l'ens judicial ha anunciat que ja han demanat un seguit de mesures correctores, entre les quals es troba la creació d'una nova secció penal per a l'Audiència de Tarragona, incrementar fins a sis els magistrats a les seccions segona i quarta, així com poder celebrar judicis a les tardes.

Un 9% més de fets delictius

En conjunt, la demarcació de Tarragona ha registrat 61.300 fets delictius durant el 2023, el que significa un increment del 9,33% respecte a l'exercici anterior. A banda dels quinze homicidis consumats, també s'han registrat 44 temptatives d'homicidi. Els delictes contra el patrimoni continuen sent els més freqüents amb 47.687 casos. De fet, representen el 78% de tots els delictes comesos. Els delictes de lesions són els segons en nombre, amb 3.555 casos (un 5% del total), i els delictes contra la seguretat del trànsit els tercers amb 3.298 casos.

D'altra banda, els delictes contra la llibertat sexual s'han xifrat en 454 casos, un 3% més que l'any anterior. En aquest sentit, Perarnau ha anunciat que la voluntat és ampliar la jurisdicció dels tres jutjats de violència sobre la dona (VIDO) que hi ha, actualment, a la demarcació (Reus, Tarragona i el Vendrell) i ampliar la seva càrrega de treball per donar un millor servei a les víctimes.

D'aquesta manera, aquests tres jutjats especialitzats podrien agafar assumptes VIDO d'altres partits judicials del territori i destensar la seva càrrega. Perarnau ha posat com exemple el jutjat número 1 de Valls, que, segons ha afirmat, «està absolutament col·lapsat» i, per tant, «el servei que pot donar en matèria de VIDO és deficient».

Finalment, Perarnau ha afegit que es manté la problemàtica al voltant de les plantacions de cànnabis, tot i que s'hagin decomissat menys plantes que l'any passat (144.773 plantes decomissades el 2023 envers les 180.748 plantes el 2022). Paral·lelament, s'ha registrat un augment del tràfic d'haixix -amb 4,8 tones decomissades-, de l'ús creixent d'armes de foc i de la implantació d'organitzacions criminals.

Causes pendents com IQOXE

D'altra banda, Perarnau ha criticat la lentitud de certes causes judicials i ha afirmat que, segons el seu parer, «les instruccions llargues, són instruccions fracassades». En aquest sentit, ha afirmat que el cas d'IQOXE «està ben encarrilat» pel que fa a la finalització de la instrucció. Tot i això, ha subratllat que la causa encara «no està per portar-la a judici».

Una altra causa històrica és la del Parc Central de Tarragona. Perarnau ha afirmat que la previsió és portar-la a judici al setembre, quan es preveu que «una de les dues seccions penals de l'Audiència es dediqui durant dos mesos a fer només aquest judici».