La Costa Daurada patrocinarà l’Olympique de Lió femení

La Costa Daurada ha arribat a un acord de patrocini amb l’equip de futbol femení de l’Olympique de Lió per tal de promocionar-se al mercat francès fins al juny de 2025. Aquest conveni s’emmarca dins del Pla Conjunt de Promoció on participen els Patronats de Turisme de la Diputació de Tarragona Costa Daurada, Salou, Cambrils i Vila-seca, conjuntament amb la Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona (FEHT).

L’acte de presentació de l’acord s’ha fet aquest dimecres a Lió i ha comptat amb l’assistència del CEO de l’Olympique, així com de diferents autoritats i representants de la Costa Daurada.

Berta Cabré, presidenta de la FEHT, ha explicat que «es tracta d’un patrocini per a les temporades 2023-2024 i 2024-2025 que inclou múltiples accions com l’emissió del logotip del Pla de Conjunt de Promoció a les tanques LED perimetrals al voltant de l’estadi durant tots els partits a casa de la lliga francesa -D1 Arkema- i la publicació de continguts a les xarxes socials del club. També s'organitzaran altres accions al voltant dels partits jugats per l’Olympique de Lió al Groupama Stadium o en el marc d'actes amb la presència de jugadores».

També es promourà que el primer equip de futbol femení de l’Olympique de Lió faci un stage a la Costa Daurada durant l’hivern del 2025.

Tal com ha indicat Iris Castell, vicepresidenta del Patronat Turisme Diputació de Tarragona, «des del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona-Costa Daurada, estem molt satisfets amb l'acord de patrocini de l'equip femení de l’Olympique de Lió. D'una banda, aquest acord posa de manifest el nostre compromís de suport a l'esport i els valors que aquest incorpora».