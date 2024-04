Tornar a l’ofici de les àvies per crear una comunitat

detail.info.publicated Marta Omella Tarragona detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Dones pageses, aprenent l’ofici de cistellera és un projecte plantejat per l’Associació mediambiental La Sínia, amb la col·laboració de la Fundació la Caixa; convocatòria Catalunya 2022. Durant un any, es va ensenyar l’ofici de cistellera a un grup de dones en risc d’exclusió social. La proposta parteix de Dones pageses, un projecte d’acció social, interculturalitat i sostenibilitat al Baix Gaià, que va comptar amb la col·laboració de la convocatòria 2020-21 de Fundació la Caixa; Interculturalitat i acció social.

La idea d’ensenyar l’ofici de cistellera neix a partir de la Violeta Cabrera, una membre de l’associació. «Ella és cistellera, llavors el tema el domina», explica Georgina Florejachs, coordinadora del projecte. «També coneixíem persones del Museu de la Pauma que feien aquesta formació, i vam pensar que seria molt interessant. A més, tenim margalló a les nostres terres. Tot lligava molt bé», apunta Florejachs. El margalló és una espècie que pertany a la família de les palmeres, sovint utilitzada per l’elaboració de cistelles. D’aquesta manera la proposta permetia a les participants desenvolupar-se en l’àmbit personal i crear una comunitat, però també oferia coneixements útils per un possible futur laboral.

La crida a participar va ser oberta. «El grup final estava format per dones jubilades, altres que treballen i ho compaginen amb la maternitat, algunes que estan en l’atur, i persones que fa poc que han vingut al poble. Va quedar un perfil molt variat i molt interessant», afirma Florejachs.

«Hem aconseguit que guanyin seguretat en elles mateixes. A més, són persones de diferents generacions que han creat un vincle molt bonic», explica la coordinadora. «Per una banda, han pogut adquirir coneixements, però també han format una comunitat amb qui compartir la seva vida», apunta Florejachs.

Inici a l’abril de 2023

El projecte va iniciar l’abril de 2023, i ha finalitzat aquest març. Durant el procés, les participants han pogut gaudir de visites etnobotàniques al Museu de la Pauma a Mas de Barberans, participar en collites i processos de conservació de materials, amb els quals, després d’una formació setmanal a càrrec de la cistellera de l’entitat i ArtPauma, van poder confeccionar les seves pròpies peces. Un cop acabada la formació, el grup ha dut a terme activitats divulgatives en diferents Instituts i Escoles de Primària de la Zona, on han donat a conèixer tant el projecte com l’ofici de cistellera.

El projecte va arribar a la seva fi el 16 de març, amb un taller obert a la Plaça Major de la Riera de Gaià, on els participants van crear una argolla per col·locar tovallons. L’activitat va resultar tot un èxit, reunint un total de 45 persones.

«Hi ha hagut una molt bona resposta, la gent tenia ganes d’aprendre», ha afirmat Florejachs, que es mostra molt satisfeta amb el resultat del projecte. «Les dones participants han recuperat un ofici de les seves àvies i l’han actualitzat, han fet una formació i un acompanyament molt maco», afirma. És per això que s’ha pres la decisió d’obrir aquests tallers a la ciutadania. «Ara comença una nova fase, nosaltres ja ens hem format i hem adquirit la tècnica. Tothom està disposat a compartir això que hem après», explica. Florejachs admet que la idea d’iniciar aquesta nova etapa va sorgir a voltants del febrer. «Volíem continuar el projecte, i a més hi havia molta gent interessada», aclareix la coordinadora.

Aquests nous tallers reben el nom de Cercle de Llata i tenen lloc al Menjador de les Escoles Velles de la Riera de Gaià cada dimarts, alternant matins i tardes. Són gratuïts i oberts a tot el públic. A més, també es celebraran tallers puntuals temàtics. El pròxim tindrà lloc el dia 22 d’abril. Allà, els participants crearan un punt de llibre amb motiu de la celebració de Sant Jordi.