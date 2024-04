Tarragona en alerta taronja per vents que podrien arribar als 90 km/h

Catalunya està en alerta taronja (risc important) per mala mar i ratxes de vent de fins a 90 quilòmetres per hora al sud de la comunitat i té també activada l'alerta groga (risc per a certes activitats) per neu a la Vall d'Aran.

Canàries té així mateix activada l'alerta taronja per vent, mentre que les comunitats en nivell groc per vent, neu a cotes altes o/i temporal marítim són Aragó, Astúries, Balears, Cantàbria, Galícia, País Basc i el País Valencià, segons les prediccions de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) a la seva pàgina web

Al litoral de Tarragona (Catalunya), en alerta taronja, s'espera que bufi vent del nord-oest de 60 a 70 km/h (força 8), encara que pot assolir en algunes zones els 90 km/h, i a la Vall d'Aran la nevada pot deixar en 24 hores acumulats de 5 centímetres per sobre dels 1.200 metres.

Es preveu així mateix temporal marítim a les costes de Girona.