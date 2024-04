El riu Siurana, protagonista d'un debat sobre la gestió els rius de la demarcació de Tarragona

Dins de la programació de les Setmanes de l’Aigua, el Port de Tarragona organitzarà cada divendres d’aquest mes d’abril i el primer del mes de maig (12, 19, 26 d’abril i 3 de maig) un debat al voltant de la gestió dels quatre grans rius de la demarcació de Tarragona: Siurana, Francolí, Ebre i Gaià.

De la mà de tres experts diferents en cada un dels debats, es vol generar una mirada sobre l’estat actual dels rius, mirant enrere però sobretot pensant en com s’han de gestionar els rius en l’actual context d’emergència climàtica, amb sequeres cada cop més persistents, per afrontar els desafiaments d’un futur que ja és realitat. El periodista Esteve Giralt serà l’encarregat de conduir els debats, pensats com una conversa dinàmica entre els tres ponents, per posar damunt la taula els diferents arguments i generar un debat amb propostes de present i futur.

Els debats seran retransmesos per la televisió pública del Camp de Tarragona, TAC12.

El cicle de debats començarà el 12 d’abril amb el debat El riu Siurana. Aigua i agricultura: un conflicte local en un problema global. Participaran en aquest primer debat Ignasi Servià, consultor en temes estratègics i territorials relacionats amb els regadius i secretari de la Comissió de l’Aigua del COEA de Catalunya; Oriol Ponti, de la Plataforma pel riu Siurana, i Miquel Àngel Prats, secretari i administrador de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes i president de l’Associació Catalana de Comunitats de Regants (ACATCOR).

El cicle seguirà el 19 d’abril amb el debat El riu Francolí. Desaparèixer o renéixer: exemples de restauració i recuperació i el 26 d’abril amb el debat El riu Ebre. La connexió de conques: beneficis i perills. ¿Fins on pot anar l’aigua de l’Ebre?. Els debats al voltant dels rius acabaran el divendres 3 de maig amb El riu Gaià. Aprendre del passat i preparar el futur.

Cada setmana s’aniran desvetllant els noms dels participants en cada un dels debats.