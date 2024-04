Comuns Sumar reivindica uns trens dignes a Tarragona

La candidata de Comuns Sumar per a les eleccions del 12 de maig, Yolanda López i el diputat al Congrés Félix Alonso es reuneixen amb la plataforma d'usuaris de trens «Dignitat a les vies» i es comprometen a defensar les seves reivindicacions a Madrid i al Parlament de Catalunya

En el marc de les trobades que la candidatura de Comuns Sumar està fent al llarg del territori de la demarcació de Tarragona, la número 1 de la llista Yolanda López s'ha reunit a la ciutat de Tarragona amb els portaveus de la plataforma de recent creació «Dignitat a les vies», conformada per usuaris i usuàries dels trens de mitjana distància i Rodalies de la demarcació. En aquest acte l'ha acompanyat el diputat de Tarragona Félix Alonso, del grup d'En Comú Podem-Sumar al Congrés.

El col·lectiu, format per centenars d'usuaris, que es declaren «farts del maltractament diari per part de Renfe i Adif» en les línies R14, R15, R16, R17 i R2Sud, ha traslladat als responsables polítics les principals reivindicacions de la seva lluita. En paraules d'una les seves portaveus Ana Gómez «és l'hora de trobar solucions a un mal endèmic i estructural que patim els usuaris i usuàries dels trens de la demarcació de Tarragona. El mal servei, els incompliments d'horaris, les incidències constants, els trens plens de gom a gom, la manca d'informació per part de Renfe i el maltractament amb el qual convivim s'han d'acabar».

Per la seva banda el diputat al Congrés Félix Alonso s'ha compromès «a portar al Congrés dels Diputats i al Ministerio de Transportes les reivindicacions legítimes i comprensibles de la plataforma. Des de la nostra responsabilitat política hem d'insistir en la cerca de solucions i com més aviat millor». Alonso ha mostrat la seva preocupació per les afectacions que hi poden haver a la línia entre Tarragona i Barcelona a partir del mes de setembre per les obres que es portaran a terme durant un mínim de sis mesos.

La candidata i actual diputada al Parlament de Catalunya, Yolanda López s'ha felicitat per aquesta primera trobada amb els membres de la plataforma «Dignitat a les vies». A més ha refermat el seu compromís «per treballar des del Parlament per fer sentir la veu dels milers d'usuaris i usuàries que pateixen diàriament els retards i les incidències en les línies de Renfe a la demarcació de Tarragona». López coincideix amb el crit reivindicatiu de la plataforma, en el sentit que «els tarragonins i les tarragonines tenen dret a poder anar a treballar sense el patiment diari de si arribaran o no a l'hora a la feina, o si de tornada a la tarda podran gaudir de les seves famílies». La cap de llista per Comuns Sumar a les eleccions del pròxim 12 de maig ha afirmat que «la reivindicació d’uns trens dignes també suposa lluitar per la feina i una vida digna a Tarragona».

Comuns Sumar ha fet una crida a la mobilització ciutadana de cara a la manifestació del pròxim diumenge dia 7 d'abril que tindrà lloc als carrers de la ciutat de Tarragona a partir de les 12 hores. Aquest serà el primer gran acte públic de la plataforma d'usuaris «Dignitat a les vies» a on es llegirà un manifest en defensa de la millora del servei ferroviari a tota la demarcació de Tarragona.