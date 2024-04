Les comarques del Camp de Tarragona es posen les piles amb la transició energètica

detail.info.publicated Miquel Llaberia detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Ja fa més d’un any que els consells comarcals del Baix Camp, l’Alt Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà i el Priorat van impulsar les Oficines Comarcals de Transició Energètica (OCTE). Aquestes van néixer amb la intenció d’impulsar la transició energètica en les comarques del Camp de Tarragona i fer divulgació sobre temàtiques com les energies renovables o noves formes de consum energètic. Per aquest motiu, del 9 al 18 d’abril es duran a terme les primeres Jornades de Transició Energètica i Sostenibilitat del Camp.

El president del Consell Comarcal del Baix Camp, Ernest Roigé, destacava que «la transició energètica és un canvi necessari avui i essencial demà» i que «aquest canvi no ha de ser sectorial, s’ha d’escampar com una taca d’oli». Per aquest motiu, i amb la voluntat d’apropar aquesta temàtica a la ciutadania, s’han organitzat 5 activitats diferents, cadascuna enfocada a un aspecte diferent dins de la transició energètica. L’encarregada de donar el tret de sortida serà a l’Alt Camp el dia 9 d’abril a la Sala de Plens del Consell Comarcal de l’Alt Camp a les 18.30 h, en la qual s’abordaran a través de diverses xerrades temes sobre mobilitat sostenible i l’autoconsum a la llar. El dia 10 serà el torn del Baix Camp, a la Sala de Plens del Consell Comarcal a les 17.30 h, per parlar sobre la factura elèctrica i els mercats energètics. El tècnic de l’Oficina de Transició Energètica del Baix Camp, Pau València, comentava que és important «saber com funciona el mercat elèctric» per «saber com estalviar energia».

L’11 d’abril la jornada serà a càrrec del Baix Penedès al Centre Cívic de l’Estació del Vendrell a les 18 h. Aquesta tindrà com a objectiu donar a conèixer totes les alternatives energètiques que hi ha avui dia. El tècnic de l’oficina del Baix Penedès, Benjamín Vellarino, assegura que «no tota l’energia és electricitat, ja que elements com l’hidrogen no són el futur, són el present». El 16 d’abril prendrà el relleu la Conca de Barberà a la Sala d’actes David Rovira Minguella a Montblanc a les 18 h. En aquest cas s’enfocarà l’atenció a les comunitats energètiques, un model recent que compta amb els seus avantatges. I el Priorat serà l’encarregat de la clausura de les jornades amb un acte el 18 d’abril a la Sala de Plens del Consell Comarcal a les 18 h. En aquest es donarà a conèixer la implementació de les energies renovables a la comarca.

Des de l’obertura de les oficines l’octubre del 2022, s’han fet 170 accions d’assessorament a la ciutadania i 26 a empreses sobre rehabilitació energètica, energies renovables, mobilitat elèctrica, eficiència energètica i subvencions i 187 accions d’assessorament sobre despesa energètica municipal, ajuts existents i projectes energètics als municipis. A més, també s’ha fet acompanyament a 20 iniciatives de comunitats energètiques i 67 accions comunicatives en l’àmbit energètic. Unes dades per les quals el president del Consell Comarcal del Baix Camp ha felicitat els tècnics, els ha agraït la feina feta i els ha encoratjat a continuar treballant per a la transició energètica al camp.