El Festival Itinera i la Fundació 'la Caixa' obren una convocatòria per impulsar la música dels micropobles

La convocatòria busca donar reconeixement als projectes musicals establerts en l’entorn rural i suposa un impuls per la detecció de talent.Cedida

El Festival Itinera i la Fundació 'la Caixa' impulsen per primera vegada una convocatòria oberta per a la selecció de bandes de música establertes en entorns rurals perquè puguin formar part de la programació del Festival Itinera 2024. Així ho han explicat avui durant la presentació del projecte a Tarragona, on han fet una crida a la participació de bandes musicals del territori.

Aquest festival neix l’any 2021 per a donar a conèixer l’encant dels micropobles de Catalunya a través de la seva música i contribuir a la lluita contra la despoblació dels entorns rurals.

D’aquesta manera, el Festival Itinera i la Fundació 'la Caixa' conviden als grups dels 100 municipis tarragonins amb menys de 1.000 habitants a participar-hi. «Volem que aquesta convocatòria arribi a totes les persones, i especialment a aquells territoris que es troben en situació de vulnerabilitat. Entenem la cultura com a palanca de transformació social, i per això apostem per promoure el talent arreu del territori, més enllà de les grans ciutats», destaca la responsable territorial a Catalunya de la Fundació 'la Caixa', Patricia Alocén.

A través d'aquesta iniciativa, Itinera i la Fundació 'la Caixa' busquen exercir com a catalitzadors per al desenvolupament i el reconeixement dels músics rurals, així com facilitar l'accés als circuits musicals generant noves oportunitats als músics residents en els micropobles de Catalunya.

La convocatòria estarà oberta des del 18 de març fins al 10 de maig, i es comunicarà la resolució de la Convocatòria el 3 de Juny de 2024. El Festival se celebrarà de l’1 de juny al 31 d’octubre de 2024 a tot Catalunya.