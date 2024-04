Els ajuntaments cobraran la part de 53MEUR del Fons Nuclear de 2023 mentre s'obren les primeres convocatòries a empreses

L'òrgan de govern dels Fons de Transició Nuclear (FTN) ha acordat executar la segona distribució dels recursos de la liquidació de l'impost de 2023. Segons ha detallat el secretari d'Empresa i Competitivitat, Albert Castellanos, seran 53 MEUR que se sumen als 30 MEUR de la primera bestreta. Un mica més de la meitat es repartiran proporcionalment als 97 ajuntaments de les zones nuclears. D'altra banda, durant abril i maig, sortiran les primeres convocatòries específiques per als territoris de transició nuclear amb l'objectiu de facilitar la reindustrialització, noves activitats, l'arribada d'inversió estrangera i el suport al sector primari. El Govern, davant la convocatòria d'eleccions, reserva fins a 35 MEUR per als ajuts de 2024.

L'òrgan de govern del Fons de Transició Nuclear s'ha reunit aquest dimecres a Gandesa en la que serà la darrera reunió de la legislatura. Els principals acords presos són que s'acabaran de repartir els 53 milions d'euros de 2023 i s'obriran immediatament les convocatòries per als recursos de 2024, enguany destinat sobretot a promoure la indústria i la creació de llocs de treball.

Els ajuntaments cobraran la segona part de la liquidació de l'any passat, la meitat dels 53 milions d'euros seran per als 87 ajuntament de la zona Penta II (Priorat, Baix Camp, Terra Alta, Ribera d'Ebre i Baix Ebre) més pròxims a les centrals nuclears. Seran uns 300.000 euros per a cada consistori, aproximadament. La mateixa quantitat es restarà de l'altra meitat i es pagarà als deu ajuntaments de la zona nuclear Penta I. Les sol·licituds es podran presentar aquest mes d'abril, però el pagament no es liquidarà fins al setembre o l'octubre, segons ha apuntat el secretari d'Empresa i Competitivitat.

Primeres convocatòries

Durant els mesos d'abril i maig, Castellanos també ha avançat que es faran les primeres convocatòries específiques per a demanar els ajuts del Fons Nuclear de 2024. Com ja es va avançar en la reunió anterior de l'òrgan de govern a Tortosa, s'aprofitaran convocatòries del Departament d'Empresa que inclouran modalitats específiques associades als recursos dels Fons. Com no s'han aprovat pressupostos per a enguany, el Govern prorroga la partida dels 23,7 milions d'euros prevista en els comptes de l'any passat, i «s'han posat recursos propis de la Generalitat» per allargar la partida fins als 35 milions d'euros.

Alternatives a la secretaria de l'IDECE

En la reunió d'aquest dimecres a Gandesa no hi ha hagut acord sobre la secretaria tècnica que ha d'avaluar i atorgar els recursos del Fons Nuclear. Els ajuntaments i entitats socioeconòmiques del Camp de Tarragona no veuen amb bons ulls que aquesta figura recaigui en l'IDECE (Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre). Fins i tot van fer una reunió paral·lela, presidida per l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, on es va proposar que fons la Cambra de Comerç de Reus qui ho coordinés.

La decisió es prendrà segurament en la pròxima reunió del 2 de juliol, i serà el Departament d'Empresa qui ho ha de decidir. Una de les propostes que s'ha posat sobre la taula a Gandesa és que la secretaria tècnica recaigui en els cinc consells comarcals amb la coordinació d'ACCIÓ, l'Agència de Competitivitat Empresarial. Castellanos ha defensat que es pot apostar per «una xarxa coordinada» que garanteixi «la capil·laritat necessària» perquè tots els municipis i empreses se sentin ben atesos i representats.

Albert Salvadó, delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, ha defensat que cal trobar una fórmula per «no generar dificultats», però que sigui una única secretaria tècnica. «Al final el que volem és que els Fons de Transició Nuclear arribin al sector privat per generar un model socioeconòmic que sigui útil perquè amb el tancament dels nuclears la zona afectada no es converteixi en un desert econòmic», ha reivindicat. «Ens hem de deixar de capelletes», ha conclòs.