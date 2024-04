Que no es perdi la seva memòria

L’any 2013, mentre s’estaven fent unes obres a l’ajuntament de Septfonds, a França, va aparèixer una antiga urna electoral, que contenia fotografies en blanc i negre, així com diversos objectes personals. Sorpresos per la troballa, els responsables van avisar Philippe Guillén, arxiver, professor d’història i dibuixant, que va determinar que tot allò eren les pertinences dels exiliats republicans que van morir al Camp de Septfonds. Entre les persones identificades hi havia el sergent José Asín, membre de la 43a Divisió que va morir al camp a causa del tifus, amb només vint anys. Commogut per la seva història, Guillén, que és net de refugiats espanyols a França, va fer un còmic històric que relatava la seva lluita al front, el seu exili a França i la seva mort prematura (Un republicano español. Mourir à 20 ans). Aquesta publicació, editada originalment en francès per l’editorial Alda Talent, ja ha estat traduïda al castellà i pròximament es publicarà també en català.

El còmic inclou una llista amb els noms, cognoms i números d’identificació en els arxius de 81 espanyols enterrats al cementiri de la vila, així com de les 42 bosses de pertinences localitzades, on hi ha objectes com fotografies, documents militars, segells moneda, correspondències familiars de l’època, fulles d’afaitar o pintallavis.

Arran de la publicació del còmic, una família de Guadalajara va saber que un dels seus avantpassats està enterrat a Septfonds i que s’han pogut conservar pertinences seves. Aquesta família ja ha viatjat a França per visitar la tomba del seu avantpassat i consultar aquestes pertinences. D’altra banda, l’Amical de Mauthausen i altres camps ha contactat amb diverses famílies catalanes que també tenen familiars enterrats a Septfonds, dels quals s’han conservat els objectes, per si volen també visitar el cementiri i consultar les pertinences. Així i tot, encara hi ha diverses famílies que no saben que tenen un familiar enterrat en aquest lloc. És per això que es vol difondre tan àmpliament com sigui possible aquest còmic i les dades que inclou. En aquesta pàgina es detallen els noms i cognoms de diversos homes originaris de les comarques tarragonines, però en la lista dels 81 homes identificats n’hi ha altres dels quals no hi ha anotat el lloc de naixement. De tots, n’hi ha 42 que tenen efectes personals identificats i conservats que seran retornats a les famílies que els demanin.

Relació dels noms corresponents a tarragonins

Relació textual, amb els noms i les localitzacions tarragonines tal com les van apuntar els descobridors francesos de la documentació. Es mantenen amb les errades de transcripció originals de cognoms i topònims: