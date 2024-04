L'atur es redueix un 1,45% a Tarragona i l'Ebre durant el mes de març

L'atur del mes de març s'ha tancat a les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre amb un descens de més de mig miler de persones. Les dades de desocupació se situen en 40.619 persones, 598 menys que al febrer, el que representa una reducció de l'1,45%. Aquest descens és més significatiu en comparació al març de 2023, amb 820 desocupats menys (1,98%).

El sector amb més atur continua sent el de serveis, amb 28.477 aturats. Fa mesos que es manté aquesta tendència a la baixa de l'atur a la vegada que es van creant llocs de treball. Durant el març d'enguany s'han creat 12.631 feines, un 3,9% més que fa un any i amb relació al mes de febrer, hi ha 6.548 treballadors més donats d'alta a la Seguretat Social, una variació mensual de l'1,98%.

Dels 40.619 aturats a les comarques tarragonines i ebrenques, 23.648 són dones i 16.971 són homes, mentre que 3.021 aturats tenen menys de 25 anys i d'aquests, 977 no han tingut cap treball anteriorment. De fet, 3.392 persones registrades a l'atur no tenen cap feina prèvia. El nombre d'estrangers desocupats a les comarques de Tarragona i Ebre és de 9.220 persones.

Per sectors, hi ha 1.513 persones aturades a l'agricultura, 3.616 a la indústria, 3.621 a la construcció. Aquests dos últims sectors han incrementat lleugerament el nombre de persones registrades a l'atur a Tarragona i l'Ebre. El principal descens s'ha registrat al sector serveis, amb 683 aturats menys que al mes de febrer d'enguany. Així i tot, amb 28.477 persones sense feina, el sector serveis continua sent el que més persones desocupades té.

Més contractes indefinits

L'inici de la temporada turística ha fet incrementar el nombre de contractes (18.997) durant el mes de març, un 13,75% més que al febrer, amb 2.296 més. La contractació, en canvi, ha caigut respecte al mes de març de 2023, un 3,67% menys i 724 contractes menys.

El creixement més destacat ha estat en els contractes indefinits, amb un 20,48% més respecte del febrer passat, 1.572 contractes més. En relació amb el mateix mes de l'any passat, el nombre de contractes indefinits s'ha reduït, un 5,18% (505 menys). També s'han signat més contractes temporals. Els 9.749 del març suposen un 8,02% més, un increment de 724, respecte al mes anterior. En comparació amb el mes de març de 2023, es registra una caiguda dels contractes temporals del 2,02% (219 menys).

Dels 18.997 contractes signats al març, 14.386 s'han signat al sector serveis, 1.017 en la indústria, 3.019 en la construcció, i 575 a l'agricultura. Del total, 5.494 contractats són ciutadans estrangers, un 15,76% més que al febrer, i un 1,57% més que el març de 2023.