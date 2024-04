Desarticulen una banda dedicada a la importació de vehicles amb documentació falsa

La Guàrdia Civil, en el marc de l’operació Invertida, ha desarticulat un grup delictiu dedicat a la importació de vehicles amb documentació falsa. En total hi ha 17 persones detingudes pels presumptes delictes de falsificació de document públic, oficial i mercantil, falsificació de document privat, manipulació en la identificació de vehicles i pertinença a grup criminal.

El benefici econòmic que ha pogut obtenir aquest grup estaria al voltant de 1.351.448 euros procedents de la venda dels vehicles, així com de no haver abonat el 10% d’aranzels duaners ni el 21% d’IVA dels vehicles introduïts des del Marroc.

La investigació es va iniciar arran de les inspeccions que es realitzen regularment a les estacions d’Inspecció Tècnica de Vehicles en relació amb els procedents d’altres estats membres de la Unió Europea o tercers països, que són matriculats a Espanya i, en concret, sobre les documentacions presentades en aquestes estacions.

Una vegada obtinguts i analitzats els expedients d’Inspecció Tècnica prèvia a la seva matriculació a Espanya, es va determinar que els vehicles que introduïen amb documentació falsa provenien majoritàriament del Marroc i de la Unió Europea, els quals eren presentats a l’estació d’ITV per obtenir la targeta d’inspecció tècnica, havent aportat per a això documentació falsa del vehicle, simulant així la seva procedència d’un país de l’entorn europeu en el primer cas. Després de l’obtenció de la fitxa tècnica, eren matriculats a les Prefectures Provincials de Trànsit utilitzant els mateixos documents falsificats presentats a l’estació d’ITV. Una vegada matriculats a Espanya els publicitaven en diferents pàgines web on anunciaven la seva venda.

Els agents van inspeccionar diversos establiments públics dedicats a la compra i venda de vehicles a la província de Madrid per la seua implicació en els fets investigats.

L’operació s’ha desenvolupat a les províncies de Madrid, Toledo, Tarragona i Girona on s’ha constatat que el grup va obtenir un benefici econòmic de 1.351.448 euros procedents de la venda dels vehicles, així com de no haver abonat el 10% d’aranzels duaners i el 21% d’IVA dels vehicles introduïts des del Marroc.

En total hi ha 17 persones detingudes pels presumptes delictes de falsificació de document públic, oficial i mercantil, falsificació de document privat, manipulació en la identificació de vehicles i pertinença a grup criminal.

L’operació continua oberta, estant pendents de detenir i/o investigar a la resta del grup organitzat.