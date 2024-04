El turisme assoleix un 80% d'ocupació durant la Setmana Santa a Tarragona

Els establiments turístics de la demarcació de Tarragona han assolit un 80% d'ocupació durant la Setmana Santa. Segons ha explicat a l'ACN el portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona (FEHT), Xavier Guardià, tant a les zones de costa com les d'interior s'han complert les previsions, especialment gràcies als múltiples esdeveniments esportius que han portat fins a 40.000 joves a diferents punts del territori i al públic familiar, vingut principalment de Catalunya i la resta de l'Estat. Durant aquesta darrera setmana aproximadament un 80% dels establiments han obert i Guardià ha apuntat que un nombre important continuaran en funcionament i ja enllaçaran amb la temporada d'estiu.

«La Setmana Santa és el començament de temporada i normalment va bé», ha comentat Guardià, que ha celebrat que les previsions s'hagin complert i ha indicat que la d'enguany ha estat una Setmana Santa «similar a moltes altres». En aquest sentit, les xifres han estat similars i han rondat el 80% d'ocupació, tant a la Costa Daurada, com a les Terres de l'Ebre com a les destinacions d'interior. També els diferents tipus d'allotjament han tingut comportaments similars, ja siguin hotels, aparthotels, apartaments turístics, càmpings o cases rurals.

Ni el fet que el període festiu hagi caigut més aviat que altres anys ni els episodis de mal temps han restat visitants. Tampoc ha afectat la qualitat de les estades, segons Guardià: «haver apostat pel turisme esportiu dona una certa tranquil·litat, perquè faci més bon temps o menys, saps que seran aquí» per participar en les competicions. A banda, l'impacte de PortAventura a la Costa Daurada és destacat perquè «és un pou en el qual s'hi pot anar abocant gent i no necessita una climatologia estupenda» per gaudir el dia, ha especificat.

Els visitants principalment han estat famílies d'arreu de l'Estat, alguns dels quals seguiran de vacances aquesta setmana perquè en algunes comunitats autònomes les vacances les comencen el Dijous Sant i les allarguen aquests pròxims dies. Això farà que a nivell d'establiments «molta oferta quedi oberta», ja amb la mirada posada als mesos d'estiu. «Per Setmana Santa el 80% del públic és de l'Estat, però a partir d'ara comença a canviar, amb incidència del mercat britànic, irlandès, francès de proximitat i holandès i alemany de la tercera edat», detalla el portaveu. Així doncs, les pròximes setmanes el nombre de visitants «baixa, però l'olla ja bull».