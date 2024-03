Trànsit tanca l'operació sortida de Setmana Santa amb 558.530 vehicles que han marxat de BCN

L'operació sortida de Setmana Santa s'ha tancat aquest divendres amb un total de 558.530 vehicles que han abandonat l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquest dijous i divendres. Són un el 97,1% dels previstos, i les principals complicacions s'han concentrat a l'AP-7. En previsió d'això, el Servei Català de Trànsit ja havia previst l'obertura de carrils addicionals, tant en sentit nord com en sentit sud, per facilitar la sortida de vehicles de l'entorn de Barcelona i en destaca el «bon funcionament» de la mesura. A més de l'AP-7 també hi ha hagut retencions a la C-32, la C-31 i l'N-340, de vehicles que buscaven destinacions de platja. Pel que fa les carreteres d'interior, les principals complicacions han estat a la C-16 i la C-17.

Aquest divendres s'ha arribat a un pic de retencions de 100 quilòmetres al conjunt de carreteres pels volts de les 13 h, quan aquest pic l'any passat va ser de 153 quilòmetres. D'altra banda el factor de retenció, que es composa de la durada i la llargada de les retencions, s'ha reduït un 30 % respecte l'any passat.

Les principals afectacions han estat entre les 10 h i les 13 h i hi ha hagut retencions a l'AP-7 nord, entre Santa Perpètua i la Roca del Vallès, i a la Jonquera, on s'han acumulat 3 quilòmetres de retencions per un accident en sentit França. Més al sud s'han fet cues en diferents trams intermitents entre Sant Cugat del Vallès i Gelida i a Vilafranca del Penedès.

Pel que fa a la resta de vies, hi ha hagut retencions a la C-32, tant en el seu tram sud, a Sant Boi o les Botigues de Sitges, com en el tram nord, en diferents punts del Maresme. L'N-340 ha patit afectacions al seu pas per l'Arboç, Vilafranca del Penedès, el Vendrell, Coma-ruga i Creixell.

També hi ha hagut cues de fins a tres quilòmetres a la C-33 a Mollet del Vallès, per enllaçar amb l'AP-7; a la C-16, entre Berga i Cercs; a la C-17, a Ripoll; a l'N-II, a Maçanet de la Selva, i a la C-35 i la C-65 a Llagostera, en sentit Platja d'Aro.

Pel que fa als carris addicionals de l'AP-7 -un en sentit nord entre Montornès del Vallès i Sils i un altre en sentit sud entre Martorell i Banyeres del Penedès-, trànsit en fa una valoració «molt positiva», ja que ha permès «desfer les congestions i resoldre nombroses incidències» per topades lleus i avaries.

390.000 vehicles ja van marxar dijous

Durant la jornada de dijous ja van avançar la sortida 390.000 vehicles, també amb incidències destacades a l'AP-7. La principal va tenir lloc a la Pobla de Montornès, on un accident ca provocat fins a dinou quilòmetres de cues entre Banyeres del Penedès i Torredembarra. En paral·lel, l'N-340 va patir 10 km de retencions entre el Vendrell i Torredembarra, en sentit sud. A la resta de vies, es van registrar algunes avaries i encalços lleus. A la tarda, el volum de trànsit va minvar i només es van generar retencions en alguns punts a causa d'alguna incidència.