Primeres retencions a les carreteres del Camp de Tarragona durant el Divendres Sant

La tranquil·litat ha durat poc a les carreteres del Camp de Tarragona aquest Divendres Sant. A primera hora del matí, les principals vies de la costa tarragonina tenien poques retencions però la situació ha canviat amb el pas de les hores. Cal destacar que durant l'operació de sortida de dijous es van registrar cues quilomètriques a les principals vies.

Aquest Divendres Sant, l'AP-7 ha estat durant unes hores amb un carril tallat a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant en direcció Tarragona a causa d'un accident que s'ha produït cap a les nous del matí. Cap a les dotze del migdia, ja no hi ha afectació en aquest punt de la via.

On si que hi ha congestió de trànsit a l'AP-7 és a Constantí en direcció Tarragona a causa d'un vehicle avariat que provoca cues de fins a sis quilòmetres. També hi ha retencions a Banyeres del Penedès en sentit sud de quatre quilòmetres.

Al Vendrell, la via afectada és l'N-340 en sentit Tarragona amb cues d'uns dos quilòmetres.

Una altra via que ha estat afectada a primera hora del matí ha estat l'N-240 entre Valls i Montblanc on la circulació s'ha vist dificultada a causa de la presència de boira a la zona, fet que ha comportat que només hi hagués una visibilitat a 150 metres. A les dotze del migdia, la situació està normalitzada.

La resta de vies com l'AP-2 i l'A-7 no tenen retencions i la circulació està normalitzada.