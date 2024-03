Diverses entitats i plataformes es manifestaran a Mont-roig contra Lotte aquest dijous

Salvem Mont-roig i GEPEC– EdC, convoquen una concentració de protesta aquest dijous a la tarda a Mont-roig del Camp. Amb el suport d'entitats com Stop creuers Tarragona, Aturem Hard rock, Revolta pagesa i Cel Net està previst tallar el trànsit al municipi, a l'alçada de la rotonda de l'N-340 de Mont-roig Bahia – La Pixerota. La manifestació porta per lema 'Benvingut/da a les teves últimes vacances' i mostrarà el rebuig dels convocants a la modificació del POUM i la compravenda dels terrenys del sector SUD-4 Els Comellarets, on es construirà la planta d'elecfoil de Lotte. Està previst que la concentració comenci a les tres de la tarda i s'allargui fins a les vuit del vespre.

Les entitats convocants denuncien «falta de responsabilitat i transparència» i es mostren preocupats per «la falta d'un estudi d'impacte mediambiental i paisatgístic» en el que consideren que serà «un macroprojecte i nou polígon industrial al Camp de Tarragona».

A l'Ajuntament de Mont-roig del Camp li reclamen informació sobre «les mesures previstes per al tractament de residus com els metalls pesants i l'àcid sulfúric» i sobre la possibilitat d'incloure el municipi al Pla d'Acció Especial per la Qualitat de l'Aire (PLASEQTA). D'altra banda, rebutgen la gestió de l'aigua que en plena sequera «prioritza els interessos econòmics» deixant «al marge» petits agricultors i ramaders.

Amb la protesta es vol aprofitar l'arribada de turistes al municipi i la zona per «alertar-los i informar-los» de les «conseqüències de la construcció de la fàbrica química Lotte», que creuen que també posa «en risc» els càmpings de la zona.