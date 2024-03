Cues quilomètriques al Camp de Tarragona en l'operació sortida de Setmana Santa

Les carreteres del Camp de Tarragona comencen a tenir importants retencions degut a l'operació sortida de Setmana Santa. Des de les onze del matí la circulació de vehicles ha augmentat i, a hores d'ara, circular per alguna de les vies com l'AP-7, l'AP-2, l'240 i l'N-340 es fa difícil per la quantitat de vehicles.

La via més congestionada és l'AP-7 al tram entre Banyeres del Penedès i Torredembarra en sentit Tarragona, ja que acumula cues de 19 quilòmetres. En aquesta via s'ha produït un accident cap a la una del migdia on un vehicle ha bolcat i ha comportat problemes de circulació. Minuts després, el vehicle afectat ha estat retirat cap al voral de la via.

L'N-340 entre Torredembarra i el Vendrell en sentit Tarragona també compta amb importants retencions de 9 quilòmetres. Mentre que a l'AP-2 a Montblanc les cues són de dos quilòmetres en sentit l'N-240. L'altra via afectada és l'N-240 a Montblanc en sentit Tarragona on hi ha cues de 2,2 quilòmetres.

El Servei Català de Trànsit preveu que entre dijous i divendres es produiran unes 575.000 desplaçaments de sortida i que n'hi haurà uns 590.000 de retorn. El SCT ha demanat «prudència» als conductors, especialment durant les tardes del divendres i del dissabte, quan es preveuen més sinistres.

A partir d'aquest dijous a les tres de la tarda s'iniciarà el dispositiu especial de trànsit del SCT en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra i finalitzarà el Dilluns de Pasqua a les 24 hores. Entre aquests dies, es preveu que el pic de sortides es registri entre dijous al matí i divendres al migdia i el de tornada el mateix dilluns.