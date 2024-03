Reactiven l'Irradiador, un arxiu viu amb més d'un centenar d'artistes de l'Ebre i Tarragona

El Centre d'Art de les Terres de l'Ebre Lo Pati, el Centre d'Arts Contemporànies Mèdol de Tarragona han reactivat l'Irradiador, un «arxiu viu» a través del qual donar visibilitat als artistes de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. Aquests directori es va crear el 2012 i amb la col·laboració de l'associació d'artistes visuals ArtSud s'ha actualitzat.

D'un catàleg inicial de 52 artistes plàstics i visuals s'ha passat a 108, una xifra que s'anirà incrementant perquè falta incloure altres categories artístiques com l'art sonor o les arts híbrides. L'Irradiador també facilitar el contacte als gestors culturals i permetrà aparcar «el menyspreu» imposat i «treure pit» de l'alta qualitat del sector al territori.

Després de 12 anys, l'Irradiador manté els seus impulsors, Lo Pati i Mèdol, i s'actualitza amb l'ajuda de ArtSud. No és un «projecte tancat», com ha remarcat Aida Boix, directora del Centre d'Art de les Terres de l'Ebre. L'objectiu és fer visibles els artistes i crear una comunitat «que permeti compartir, treballar i debatre». També servirà per tenir «una mirada proactiva» i d'orgull sobre el panorama artístic, i el talent i potencial que es pot trobar a Tarragona i l'Ebre.

L'arxiu de l'Irradiador té també un vessant «transgeneracional», s'hi pot trobar artistes molt joves de vint-i-pocs anys i altres que ja en tenen més de setanta -tres dels quals són premi nacional de Cultura- , i també un vessant i també interdisciplinari. «Actualment, hi ha una sèrie de transvasaments entre disciplines que ens porta a discutir i parlar sobre què és un artista o quan deixarà de treballar», ha apuntat Vicent Fibla, director de Mèdol. De fet, ja es treballa per poder incloure en el director tots els artistes sonors i digitals i els que «fluctuen» entre diferents disciplines.

L'Irradiador es pot trobar a la pàgina web del centre d'art Lo Pati, on redirigeix als interessats el centre tarragoní del Mèdol. És un directori en constant ampliació i actualització i que porta directament a conèixer les obres, la trajectòria i el contacte de cadascun dels artistes. Per formar part d'aquest arxiu s'han de complir almenys quatre dels vuit criteris tècnics que s'han consensuat a partir de l'exemple de l'Arxiu Jabelina de les comarques de Lleida. Cal que comptar amb exposicions, acords institucionals o privats, premis o avals, vendes o participacions en galeries, ser activista en l'associacionisme cultural, haver rebut crítiques en publicacions especialitzades, i ser participatiu.

Aquest arxiu també vol treballar contra «el desprestigi» de les institucions i reivindicar la seva utilitat com a marca de reconeixement i plataforma de creixement i consolidació per als artistes tarragonins i ebrencs i per generar «llaços i vasos comunicatius» amb els gestors i la resta del món de la cultura. Dario Cobacho, coordinador de l'Irradiador, també ha demanat que serveixi per fer valer les col·leccions i els museus i centres que existeixen a les comarques de l'Ebre i Tarragona.