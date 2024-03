L’ACA subvenciona projectes municipals per millorar l’eficiència de les xarxes

El consell d’administració de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), ha aprovat l’increment del pressupost per a la línia d’ajuts destinada a millorar l’eficiència de les xarxes municipals, amb un augment de 8 milions d’euros, que se suma als 120 milions que hi havia previstos inicialment pel conjunt de Catalunya.

En total,, els ajuts beneficiaran un total de 707 municipis catalans, i s’atorgaran un total de 824 subvencions. Pel que fa a les tipologies, se n’han definit quatre: reducció de pèrdues en xarxa, rehabilitació o impermeabilització de dipòsits, digitalització de xarxes en baixa i campanya de recerca i reparació de fuites. Cal aclarir que una mateixa subvenció pot incloure més d’una tipologia. Només hi ha 19 peticions que no s’han atorgat, atès que no complien amb les bases de la convocatòria (peticions per duplicat, manca de documentació, actuacions corresponents a la millora de l’abastament en alta, entre d’altres).

Un 59% dels ajuts que s’atorgaran serviran per a reduir les pèrdues; un 7% per a la rehabilitació o impermeabilització de dipòsits; prop del 26% per a la digitalització de xarxa en baixa i més d’un 8% per a fer campanyes de recerca i reparació de fuites. Cal tenir en compte que una subvenció pot servir per a resoldre més d’una problemàtica i, per tant, poden incloure més d’una tipologia d’actuació.

En el cas del Camp de Tarragona, la comarca del Baix Camp és la que suma un major nombre de municipis subvencionats (19), amb un total de 31 expedients. Per darrere queda l’Alt Camp, amb 18 pobles i 21 expedients. En el cas de la Conca de Barberà, hi ha 24 expedients subvencionats a 17 municipis de la comarca.

Pel que fa a important totals, però, l’Alt Camp és la comarca que acumula una major aportació de l’ACA, amb 3,2 milions d’euros. La Conca de Barberà rebrà poc més de 3,07 milions i el Baix Camp 3,04.

La comarca amb menys municipis amb ajudes aprovades és el Tarragonès, amb 13, però és el Priorat on finalment hi ha una menor aportació econòmica als projectes, amb poc més 1,3 milions d’euros.

Els treballs per la reducció de pèrdues són les propostes més nombroses, però destaquen els projectes per la digitalització de les xarxes en baixa (distribució final a l’usuari) del Baix Camp i la Conca.