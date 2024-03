L'interès per viure en pobles petits es redueix a Tarragona després del repunt pel covid

L'interès de les famílies per a comprar o llogar habitatges en pobles de menys de 5.000 habitants s'ha reduït en les quatre demarcacions catalanes respecte al 2021, any en què es va arribar als pics de demanda en zones rurals a causa de la pandèmia. Així ho revela un estudi d'Idealista, que detalla que Lleida és la demarcació catalana on més s'han reduït les recerques en municipis petits, passant d'un 29,8% el 2021 a un 22,9% el 2023. La segueix Girona, que ha disminuït en un 6,6% la xifra, Tarragona, que ha baixat en un 1,3% i Barcelona, on la disminució no ha estat tan significativa (0,2%). Pel que fa a la resta de l'estat, l'estudi alerta que les províncies més despoblades són les que més han notat aquesta reducció.

En termes generals, l'estudi subratlla que durant l'any passat les recerques d'habitatges en municipis de menys de 5.000 habitants es van situar per sota de les que hi havia abans de l'inici de la pandèmia, durant el primer trimestre de 2020, quan suposaven el 5,2% del total a Idealista. Actualment aquestes suposen un 4,7% del total de recerques.

Per províncies, les més despoblades són les que més han notat la reducció en les recerques respecte a 2021, en concret les de Cuenca, que ha passat del 46,8% al 29%, Terol (del 48,8% al 35,9%), i Osca (del 48,5% al 35,6%). En canvi, hi ha províncies on aquestes recerques han incrementat respecte a 2021, com a Badajoz, on han crescut del 5,3% al 6,5%, a Jaén (del 7,2% al 8,1%), o a Granada (del 10% al 10,7%). Pel que fa a Catalunya, en cap de les demarcacions s'ha registrat un augment, sinó que en totes s'ha reduït el nombre de recerques en zones rurals.

L'estudi constata així que l'interès de les famílies per a viure en aquestes zones ha retrocedit fins a nivells previs a la pandèmia per covid-19, tot i que el portaveu d'Idealista, Francisco Iñareta, ha negat que s'arribés a produir «un èxode rural». «Només va augmentar de forma significativa l'interès per establir el domicili en zones allunyades de l'entorn urbà, ja que oferien habitatges més grans, amb accés a jardins, i a un preu menor», ha argumentat.

A Barcelona creix l'interès per viure en zones rurals

En una altra línia, l'estudi també ha comparat l'interès per viure en zones rurals respecte a 2020, any de la pandèmia. I en aquest punt ha destacat Barcelona com una de les províncies on el pes de cerques en zones rurals ha incrementat, ja que els contactes a anuncis en municipis de menys de 5.000 habitants suposen actualment un 1,6% del total de les recerques, mentre que el 2020 la xifra era de l'1,5%. Passa quelcom similar a Pontevedra, València o Màlaga, fet que Idealista atribueix a l'increment de preus a grans ciutats, que pot estar «arrossegant l'interès cap a zones més petites amb preus més baixos».

En la resta de demarcacions catalanes l'interès respecte al 2020 ha minvat, especialment a Lleida, on les recerques han passat del 32% el 2020 al 22,9% el 2023, i a Girona, que ha passat del 19,0% al 14,6%. En el cas de Tarragona, l'interès només s'ha reduït en un 1,5% respecte al 2020.