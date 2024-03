Tarragona, Valls, Vilallonga i Amposta emetran l'òpera 'Madama Butterfly'

Les sales de cinema de Tarragona, Valls, Vilallonga del Camp i Amposta emetran el proper 26 de març, a les 20.15 hores, via satèl·lit des del Covent Garden de Londres l'òpera Madama Butterfly. La poderosa producció de la resorgida obra clàssica de Giacomo Puccini, es retransmetrà en directe i arribarà a més de 115 cinemes d'Espanya.

La producció de Moshe Leiser i Patrice Caurier, amb la seva exquisida partitura i inspirada en les imatges europees del Japó del segle XIX, és tan commovedora com esquinçadora. La producció revisada per al públic modern, ha estat aplaudida per la crítica internacional, i ovacionada pels aficionats a l'òpera.

Després de les seves aclamades interpretacions a Rusalka (2023) i Jenůfa (2021), la soprano lituana Asmik Grigorian debuta a la Royal Opera com Cio-Cio-San (Madama Butterfly), un dels papers més desafiadors i exigents per a una soprano. Actuarà al costat del tenor estatunidenc Joshua Guerrero, que reprèn el seu paper de tinent Pinkerton, i els exalumnes del programa d'Artistes Jette Parker Hongni Wu (Suzuki), Lauri Vasar (Sharpless) i Ja-Chung Huang (Goro). La minimalista posada en escena ha anat a càrrec de Christian Fenouillat.

Coproduïda en col·laboració amb el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, l'emissió té una durada de 195 minuts (incloent un intermedi), i està cantada en italià amb subtítols en castellà. Versión Digital distribueix la projecció a sales del nostre país.