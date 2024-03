581.067 persones estan cridades a votar a les eleccions catalanes del 12-M a Tarragona

Un total de 5.754.840 persones estan cridades a votar a les eleccions al Parlament de Catalunya convocades pel 12-M, segons dades de l'INE. En els darrers comicis al Parlament, del 14 de febrer de 2021, hi estaven convocats 5.623.962 votants. Del total d'electors, 5.460.332 resideixen a Catalunya. Per demarcacions, 4.051.040 a Barcelona; 528.077 a Girona; 300.148 a Lleida i 581.067 a Tarragona. També podran participar els 294.508 electors residents a l'estranger i inscrits al Cens Electoral dels Residents Absents. La consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, participarà el 2 d'abril, a les 18.30 h, en una sessió en línia per informar els catalans que viuen a l'estranger sobre com exercir el vot a les eleccions.

El 12-M estan convocats per primera vegada a unes eleccions al Parlament 243.003 nous votants, després d'haver complert la majoria d'edat.

Des d'aquest dilluns i fins al dia 1 d'abril, es pot consultar el cens electoral provisional i fer-hi reclamacions en cas de no constar-hi o que les dades electorals siguin incorrectes.

Les llistes poden revisar-se a la secció de tràmits de la seu electrònica l'INE, trucant al 900 343 232 o a la delegació provincial de l'Oficina del Cens Electoral, que disposa del cens per a la seva consulta durant tot l'any. Les llistes provisionals també s'exposaran als consolats i ajuntaments.