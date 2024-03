La Guàrdia Civil incorpora 45 nous agents a la demarcació de Tarragona

La Guàrdia Civil de Tarragona ha incorporat 45 nous agents, entre suboficials, caporals i guàrdies, que es distribuiran per les diverses unitats de la demarcació, com són el mar territorial, els espais naturals o les infraestructures estratègiques de la zona com l’Aeroport de Reus o el Port de Tarragona.

Amb aquesta nova incorporació, la plantilla comptarà amb mig miler d’efectius per donar resposta a les actuacions pròpies del cos policial, així com aquells dispositius compartits amb la resta de cossos de seguretat.