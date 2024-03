Preocupació d’alguns instituts de Tarragona per l’augment de ràtios i la reducció de línies d’ESO

Alguns dels instituts tarragonins que tindran una línia menys de 1r de l’ESO el curs 2024-2025 han expressat la seva preocupació davant la incompatibilitat d’aquesta mesura amb el fet que el nombre d’alumnes que reben sol ser major a la ràtio marcada per la Generalitat, enguany de 30 alumnes per aula.

El portaveu de la Unió de Sindicats de Treballadors de l’Ensenyament de Catalunya (USTEC) a Tarragona, Enric Armengol, explica que l’oferta de línies per cada curs es decideix en les taules locals de planificació del Departament d’Educació, al desembre, abans que comenci la preinscripció d’abril.

El director de l’institut Martí i Franquès, Jordi Satorra, remarca que «quan l’administració decideix les ràtios, tenim places lliures. Però l’històric ens diu que durant el curs ens arribaran més alumnes i superarem els 30 per aula». El director de l’institut Torreforta, José Luís García, expressa que «gairebé tots els centres estem igual». Armengol creu que la solució per a reduir les ràtios seria «invertir en construcció de nous centres i en personal docent», ja que, ara mateix, «el que estan fent és tancar grups, només».

Una altra qüestió és on es podran matricular aquells alumnes que no aconsegueixin plaça en els seus centres de proximitat. D’una banda, es poden canviar d’institut públic, amb el perill que aquest es trobi lluny de la seva residència. I és que, si bé s’han tancat línies al centre de Tarragona, només se n’han obert a zones fora del nucli urbà, com Vila-seca o Salou.

La concertada, blindada

L’altra sortida és aconseguir lloc en un centre concertat. Armengol explica que, a causa del Decret 56/1993, l’oferta educativa de la concertada està ‘protegida’ i no pot patir canvis: «Em sembla greu que el Departament d’Educació, quan tenim una davallada demogràfica, en lloc de desconcertar per tenir major oferta de centres, redueixi els recursos públics» — declara —. «Mentre existeixi un sistema concertat, estem permetent que a l’escola pública hi hagi alumnes de perfils més vulnerables».

Les AFAs diuen la seva

Les AMPAs d’alguns centres també han començat a posar aquesta problemàtica sobre la taula. Un exemple és la del Martí i Franquès, que ha expressat que «de moment, no ens sembla malament reduir una línia a 1r d’ESO», sempre que «es garanteixi una ràtio que permeti tenir un ensenyament de qualitat». D’altra banda, també demanen repartir més la matrícula viva entre altres centres de Tarragona, ja que el seu és un dels que n’absorbeix més durant el curs.