El regidor de Calafell detingut per violència de gènere denuncia l'exparella

El regidor de Calafell (Baix Penedès) detingut aquest dimarts per violència de gènere, Miguel Ángel Perín, ha denunciat al seu torn l'exparella, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El Jutjat de Violència sobre la Dona del Vendrell ha rebut avui com a detingut el regidor per un suposat delicte de violència sobre la dona. Perín també ha denunciat l'exparella per agressió. Un cop celebrades les compareixences s'ha acordat practicar noves diligències. Per tant, el detingut ha quedat en llibertat i els dos estan investigats per agressió.

El regidor és segon tinent d'alcalde, portaveu del govern municipal del PSC i lidera l'àrea d'Estratègia Urbana al consistori. El partit li ha obert un expedient de suspensió de militància i li ha demanat que abandoni el càrrec a l'Ajuntament.

De la seva banda, l'equip de govern municipal ha fet una crida a la prudència «mentre les circumstàncies no quedin del tot dilucidades» en les investigacions judicials i ha afirmat que les possibles mesures que es puguin prendre «s'ajustaran al resultat d'aquestes diligències, en el sentit que sigui».