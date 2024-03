Quin temps farà al Camp de Tarragona per Setmana Santa?

Cada vegada queden menys dies per Setmana Santa i ja es comencen a conèixer les primeres previsions del temps que s’espera per a aquells dies. Unes tendències que avancen que la pluja podria fer acte de presència, però que venen marcades per la inestabilitat pròpia d’aquests dies.

En principi, per a aquest cap de setmana del 23 i 24 de març, i durant l’inici de la propera setmana, la probabilitat de pluja és baixa i, malgrat que el cel pugui aparèixer ennuvolat, les temperatures màximes fregaran els 20 graus i les mínimes no baixaran dels 8ºC.

Això sí, per als principals dies de Setmana Santa sí que s’espera que la pluja faci acte de presència. De fet, eltiempo.es indica que podria ploure tant el Divendres Sant com el dissabte, mentre que weather.com retarda els xàfecs a diumenge i al dia de la Mona.