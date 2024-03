Unes 16.000 dones de Tarragona reben els productes menstruals reutilitzables del Govern

Un total de 15.917 dones de la vegueria de Tarragona s’han beneficiat des del passat 4 de març de la campanya La meva regla, les meves regles que reparteix productes menstruals de forma gratuïta des de les farmàcies. Aquesta iniciativa impulsada pel Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat posa a disposició de totes les dones copes i calces menstruals i compreses de tela.

En quinze dies les 201 farmàcies adherides ja han dispensat 13.305 productes menstruals a Tarragona. S’ha fet també 2.612 reserves de producte. Per comarques, el Tarragonès és on més productes menstruals reutilitzables s’han recollit, un total de 6.392; seguit del Baix Camp amb 5.358; l’Alt Camp amb 971; la Conca de Barberà amb 511 i el Priorat amb 136.

Per tipus de producte, a la vegueria de Tarragona les calces menstruals han estat les més sol·licitades per les dones amb un 54,8% del total, seguides de les copes menstruals que han demanat un 32,9% de les dones i, finalment, les compreses de tela, que han estat les escollides per un 12,3% de la població femenina.

El delegat del Govern, Àngel Xifré, ha explicat que «la campanya és una mesura inèdita al món que trenca tabús i posa els drets sexuals i reproductius de les dones al centre del debat públic i està sent un èxit arreu de Catalunya». Xifré ha volgut remarcar també «la importància del component social i ecologista d’aquesta acció, ja que combat la pobresa menstrual i en garanteix l’equitat en l’accés als productes i, alhora, fomenta que siguin reutilitzables».

Per obtenir el producte, la persona interessada només ha de presentar el codi QR, individual i intransferible, que trobarà a l’espai de salut digital La Meva Salut (tant via pàgina web o via aplicació mòbil).