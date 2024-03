La prescripció social es potencia a l’Atenció Primària de l’ICS Camp de Tarragona

La prescripció social és cada cop més present a l’Atenció Primària del Camp de Tarragona, especialment des de la incorporació, de nous perfils de professionals: psicòlegs, nutricionistes i fisioterapeutes, per impulsar i enfortir l’atenció comunitària. Professionals d’altres especialitats com treball social sanitari, infermeria i medicina ja fa més temps que utilitzen aquest mecanisme, amb l’assessorament o seguint el Programa de prescripció social (PPS).

El programa Prescripció social i salut permet abordar el malestar emocional de les persones mitjançant la promoció de la seva participació en la comunitat per evitar l'aïllament o la solitud. És un mecanisme a través del qual un professional de la salut i un pacient identifiquen, conjuntament, activitats de la comunitat per millorar la seva salut i el seu benestar.

Al Camp de Tarragona, molts professionals, sobretot treballadors socials, ja utilitzen la prescripció social per a pacients de manera espontània; però el programa PPS pretén dotar qualsevol professional de l’atenció primària d’eines per facilitar la prescripció social, sempre que estigui indicada i pugui beneficiar el pacient de manera sistemàtica i avaluada. El Programa té com a objectiu disminuir el risc d’aïllament social dels pacients, millorar-ne la salut mental positiva i la qualitat de vida mitjançant la participació en activitats del seu entorn local. Durant l'any 2023 hi va haver una mitjana de 1.600 prescripcions registrades i actives mensualment.

La referent de salut comunitària del territori, Aida Torrents, explica que «hi ha diferents tipus de prescripció social que van des d’un assessorament o consell d’activitats comunitàries fins a una prescripció bàsica o derivació a un recurs més específic». Totes són d’ús comú i freqüent a les consultes d’atenció primària, tant d’infermeria, de medicina com de qualsevol altra especialitat.