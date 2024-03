Adjudiquen per 1,9 MEUR la fase 2 d'integració de l'antic traçat ferroviari entre Cambrils i Salou

Adif Alta Velocidad destinarà 1,9 milions d'euros a les obres que han de completar la integració de l'antic traçat ferroviari entre Cambrils i Salou. La fase 2 del projecte abasta un tram d'uns vuit quilòmetres entre la riera d'Alforja de Cambrils i l'estació de Salou-Port Aventura. Entre altres, es millorarà la permeabilitat transversal i l'adequació de diversos passos a nivell.

També es construirà una passarel·la de pas al final del recorregut de Salou i es dissenyaran sistemes de micromobilitat en un traçat on es preveu l'aprofitament parcial per al tramvia del Camp de Tarragona. L'actuació, a càrrec de Roma Infraestructures i Serveis, complementarà la via cívica al traçat entre Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i Cambrils.