En marxa un dispositiu policial a la demarcació de Tarragona per tràfic de drogues i falsificació de moneda

En marxa un dispositiu policial a la demarcació de Tarragona contra un grup criminal investigat per tràfic de drogues, falsificació de moneda, tinença d'armes de foc i pertinença a grup organitzat. Es tracta d'un operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil. Segons informen, hi ha 150 efectius desplegats i s'estan fent entrades i escorcolls en diversos municipis de la demarcació, entre ells el Morell, Reus, Móra la Nova i Mont-roig del Camp. També s'està fent una entrada al Prat de Llobregat (Baix Llobregat). La investigació és una derivada del cas Sentinel, desplegat el mes de setembre del 2022.

En el dispositiu policial hi participen, per part de Mossos, efectius del Grup Especial d'Intervenció (GEI), de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC), i també de la Policia Científica i Canina. Per part de Guàrdia Civil, hi participen grups d'assalt i de la Canina.