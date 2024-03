Dues de cada tres persones perceben un nivell alt de risc petroquímic al Camp de Tarragona

El Grup de Recerca d’Anàlisi Territorial i Estudis Turístics (GRATET) de la URV ha estudiat la percepció del risc de la població respecte a la indústria química. El projecte, anomenat CHORA, ha determinat que un 63% de les persones que hi han participat perceben un nivell alt o molt alt de risc petroquímic al Camp de Tarragona. Segons l’estudi, també són capaces d’identificar geogràficament l’origen del risc i els llocs amb potencial de ser afectats en cas d’accident.

L’equip investigador també ha detectat que factors demogràfics (com el gènere o l’edat), ambientals (com les condicions climàtiques) i situacions anòmales en el funcionament de l’equip industrial visibles des de l’exterior dels complexos afecten la percepció del risc.

Ara, el grup de recerca busca voluntaris per ampliar la investigació i determinar de quina manera els canvis en el paisatge afecten la percepció del risc pel que fa a la indústria petroquímica al Camp de Tarragona.

D’esquerra a dreta, Mahdi Gheitasi, Edgar Bustamante, Joan Alberich i Yolanda Pérez, els autors de l'estudi.URV

En l'estudi l'equip investigador va aconseguir una mostra de 5.317 opinions de 431 participants. En aquest cas, es va demanar als participants que localitzessin els focus de risc derivats de la indústria petroquímica i els valoressin segons el grau de perillositat. També es va preguntar per les zones d’afectació en cas d’accident en funció de les causes —explosió, incendi, núvol tòxic, etc..

Majoritàriament, els participants van ser capaços de situar els focus de risc derivats de l’activitat petroquímica correctament. Els resultats també revelen que les dones de la mostra tenen una percepció del risc més elevada que els homes —el 58,9% dels homes perceben un nivell de risc elevat, mentre que entre les dones aquest valor és del 66,8%—, i els nivells de risc percebut s’incrementen en els participants de més edat. Les persones que reben un benefici econòmic directe de la indústria petroquímica van mostrar uns nivells menors de risc percebut.

Experimentar una percepció del risc elevada de forma prolongada pot disminuir el benestar emocional entre la població, augmentar els diagnòstics de malalties mentals i agreujar les ja diagnosticades. El grup de recerca GRATET està investigant com es poden millorar els paisatges urbans per reduir els nivells de percepció del risc entre la població, avançant cap al concepte de ciutat verda, on la vegetació hi tingui un paper protagonista. Amb aquesta finalitat, els investigadors emprenen un nou projecte de recerca i busquen 500 voluntaris, habitants de localitats contigües als polígons petroquímics, perquè responguin una nova enquesta. Aquesta es pot contestar a través del següent ENLLAÇ.