Creixen un 9% les denúncies per delictes d'odi i discriminació a Tarragona durant el 2023

Els fets motivats per l'odi i la discriminació denunciats a Catalunya pugen un 18,7% i passen dels 641 registrats el 2022 a 761 el 2023, segons el darrer balanç del cos de Mossos d'Esquadra. Dels 761 fets investigats, la major part corresponen a l'àmbit de l'LGTBI-fòbia (37%), a motivacions racistes (35%), orientació política (13%) i islamofòbia (4,7%).

D'acord amb el balanç, el 76% dels casos investigats s'han resolt amb la detenció o identificació dels autors dels fets i 730 persones van quedar detingudes o denunciades en aquest àmbit. Destaca que dos de cada deu eren menors. De la mateixa manera que han augmentat les denúncies també ho han fet les persones detingudes, que pugen a 138, un 21% més que l'any 2022.

Per demarcacions, Barcelona continua tenint un major nombre de fets (562) amb un increment del 17% respecte l'any 2022, seguida de Girona (73) amb una pujada del 28%. Tarragona (71) i Lleida (55) experimenten també augments del 9% i 41%, respectivament. Els fets que es denuncien a Barcelona representen el 73,8% del total dels denunciats a Catalunya (761).

Precisament aquesta setmana els Mossos han presentat el nou model d'atestat policial específic en l'àmbit de l'odi i la discriminació. Un procés «pioner» a l'estat que incorpora informàticament les preguntes que ha de fer un instructor/a per tal de reflectir la motivació discriminatòria, incorporant, també un «notes de l'atestat» per confeccionar un bon atestat policial.

L'LGTBIfòbia encapçala les denúncies

Per darrer any consecutiu, l'LGTBIfòbia és l'àmbit que concentra més denúncies, amb un total de 282 de 761, el que suposa un 37% de tots els fets del 2023. Per motivacions racials segueix una tendència semblant a la de l'any 2022 i amb 270 fets delictius representa un 35,5% de les denúncies, seguit del d'orientació política amb 103 fets (13,5%).

En l'àmbit de la islamofòbia – que es va donar d'alta l'any 2022- els fets denunciats són 36 i representen un 4,7% del total. En comparació als fets denunciats el 2022, l'LGTBIfòbia creix un 9,3%, els fets per origen racial o ètnic un 18,9% i els que són per motiu d'orientació política un 32,1%.

Dels 282 fets per LGTBIfòbia denunciats el 2023, 225 són a la província de Barcelona, 30 a Tarragona, 19 a Girona i 8 a Lleida. En relació al 2022, on creixen és a Barcelona (+26) i a Tarragona (+5), mentre que a Girona (-3) i a Lleida baixen (-4).

Un dels fets denunciats i recollits en el balanç dels Mossos és el que va acabar amb la detenció d'un home per part dels Mossos per haver agredit al cap amb una ampolla de vidre a un altre perquè aquest anava agafat de la mà amb la parella i s'havien fet un petó al carrer, fet que va motivar que l'autor els insultés per la seva orientació sexual.

Pel que fa als 270 fets per origen racial de l'any passat, Barcelona n'aglutina 195 (+33 respecte el 2022), Lleida 27 (+11), Girona 26 (+3) i Tarragona 22 (-4). És a dir, Tarragona és l'única província on baixen aquests fets.

Com a exemples de casos registrats pels Mossos hi ha el d'un home que va ser detingut a Barcelona per les amenaces que feia des del seu domicili amb una escopeta quan unes persones anaven a l'oratori pel Ramadà, dirigint-los insults i amenaces de mort i altres expressions vexatòries.