Constantí assumeix la representació dels municipis del Plaseqta al Consell assessor

El delegat del Govern a Tarragona i director del Plaseqta, Àngel Xifré, i l’alcalde de Constantí, Óscar Sánchez, s’han reunit aquest matí al CAT112 per formalitzar la incorporació de Constantí al Consell assessor del Plaseqta el 2024 com a representant dels municipis inclosos en la zona d’afectació del pla. Óscar Sánchez pren així el relleu a l’alcalde de Castellvell del Camp que ha actuat com a representant l’any 2023.

El Consell assessor és l’òrgan directiu de coordinació del Plaseqta i assisteix i assessora al director del pla en la presa de decisions per protegir la població quan aquest s’activa en fase d’emergència per risc químic. Formen part del Consell Assessor el director del Plaseqta i delegat del Govern a Tarragona, Àngel Xifré, els titulars dels Serveis territorials d’Interior, Empresa i ocupació, Territori, Educació i Regió Sanitària del Camp de Tarragona; la responsable de l’Oficina del Delegat, el representant de la Subdelegació del Govern de l’estat, un representant dels municipis afectats per l’accident, l’Ajuntament de Tarragona i un representant de l’ajuntament que actua en representació dels alcaldes dels diversos municipis inclosos en les zones d’afectació derivades de l’activació del Plaseqta.