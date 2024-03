Sis municipis del Camp compartiran una app per donar servei policial de proximitat

Tarragona, Reus, Cambrils, Mont-roig del Camp, Constantí i la Canonja s'han unit per posar en marxa una aplicació per telèfons mòbils que permetrà donar un servei policial de proximitat. L'eina s'espera que pugui entrar en funcionament a principis de l'any que ve.

L'app permetrà de manera ràpida que si els usuaris es troben en una situació d'emergència puguin avisar la policia municipal per tal de rebre ajuda. El ciutadà s'haurà de donar d'alta i facilitar les seves dades. Si es troba en perill, podrà activar l'alerta. Remotament els agents podran geolocalitzar-lo i accedir a la càmera i micròfon del telèfon mòbil. Els impulsors confien que més municipis de l'entorn se sumin a una iniciativa pensada en clau metropolitana.

Els alcaldes i regidors dels municipis implicats han destacat que l'aplicació té moltes possibilitats, entre les que hi ha assistència a dones víctimes de violència de gènere, a comerciants que estan tenint problemes de seguretat a l'establiment, a persones que han tingut un accident de trànsit o resposta policial per a situacions de perill. També es podrà fer servir per tal d'informar la policia de casos d'incivisme, com abocadors il·legals, contenidors trencats o deficiències del mobiliari urbà. De fet, cada municipi, en funció de les seves particularitats i capacitats de la policia local, podrà contractar un nivell de complexitat de l'aplicació més o menys elevat. El projecte s'ha emmirallat amb el que ja funciona en diferents ciutats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i que va iniciar Cornellà de Llobregat.

«És una aplicació gratuïta mitjançant la qual les persones que se sentin amenaçades podran prémer un botó i es connectarà amb la comissaria de referència», ha comentat l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales. En cas de comerços, si l'usuari ho autoritza, la policia podrà accedir en temps real a les càmeres de seguretat de la botiga. Això, juntament a l'accés al micròfon i la càmera del mòbil, permetrà «proporcionar més assistència i recollir proves per un possible procediment judicial», ha destacat Viñuales.

A la vegada, com que les dades entre municipis estaran compartides, una persona que tingui un problema de seguretat en un municipi que no és el seu també serà atès per la policia local d'on es troba. Fins i tot es donarà servei a persones que puguin ser d'altres ciutats o zona d'influència fora dels sis municipis. «Això ha de proporcionar més tranquil·litat als veïns i també ha de ser una eina molt útil per recollir més informació. Obtenir dades de la ciutadania per millorar la seguretat i guanyar més eficiència per part de les administracions locals», ha comentat Manel Muñoz, regidor de Serveis Generals de Reus.

L'alcalde de Constantí, Óscar Sánchez, ha manifestat la voluntat de sumar més municipis del Camp de Tarragona, en una eina que ha qualificat de «metropolitana». Amb tot, la voluntat dels impulsors és fer xarxa amb diferents zones de Catalunya per acabar funcionant de manera coordinada a nivell català. En els pròxims mesos es publicaran les diferents licitacions per tal de posar el servei en marxa. Tot i això, els batlles han reconegut que encara no han acordat com es repartiran el cost de l'eina.