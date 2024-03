Els comuns avisen Aragonès que «té tres dies» per «rectificar i evitar Las Vegas del Mediterrani»

La presidenta de grup parlamentari dels comuns, Jéssica Albiach, ha avisat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que «té tres dies» per «rectificar» i rebutjar el Hard Rock. «Té tres dies per tenir uns bons pressupostos i abandonar el Hard Rock, tres dies per evitar que Catalunya sigui Las Vegas del Mediterrani», ha sentenciat Albiach durant un acte de Catalunya en Comú a Barcelona, on s'ha referit a la data que el Parlament votarà l'esmena a la totalitat presentada pels comuns. Qui també ha intervingut a l'acte ha estat la líder dels comuns a Barcelona, Ada Colau, que ha advertit l'alcalde, Jaume Collboni, que ha de «clarificar» si vol governar amb ells. En aquesta línia, l'ha avisat que no dubtaran a tombar els comptes.

Albiach ha decidit afegir pressió a la negociació per als pressupostos de la Generalitat i ha recordat a Aragonès que només queden tres dies per la votació de les esmenes a la totalitat. «Té tres dies per decidir entre el passat o el futur, per deixar enrere la Catalunya de casino i avançar cap a la Catalunya de la transició justa, la ciència i la innovació», ha remarcat la líder dels comuns al Parlament.

Malgrat la situació, Albiach s'ha mostrat confiada que el Govern «rectificarà» i «esmenarà el seu error». De fet, ha garantit que els comuns seran a la taula de negociació «fins a última hora» i ho intentaran «fins a l'últim minut».

De totes maneres, ha recriminat a ERC que s'hagi plantejat pressionar per al 'sí' dels comuns a través de Madrid. «És inaudit que una força catalana es pensi que els pressupostos de Catalunya es defensen, treballen i aconsegueixen a Madrid. Els pressupostos de Catalunya es decideixen a Catalunya», ha sentenciat.

A més, també ha acusat Aragonès «d'amagar-se en excuses» i «centrifugar responsabilitats». Per això ha dit que l'aprovació o no del PDU és una decisió política i ha remarcat que el planejament urbanístic, el model econòmic, la planificació ecològica i la decisió de plantar cara als 'lobbies' «també és sobirania».

Nova reunió aquest dilluns

Els comuns i el Govern han acordat tenir una nova reunió per seguir negociant aquest proper dilluns al matí. Encara que al cap de setmana no hi ha hagut cap reunió formal sí que hi ha seguit havent contactes entre totes dues parts, encara que fonts dels comuns lamenten que la situació no s'ha desencallat i segueix en el mateix punt, amb el Hard Rock com a escull.

Les mateixes fonts apunten que estan esperant que el Govern els respongui la seva proposta sobre el macroprojecte, després que els comuns plantegessin escudar-se en una proposta de resolució aprovada del Parlament que demanava aturar els planejaments urbanístics de grans complexos que impliquessin un consum d'aigua superior als 100 litres per persona i dia.

Colau demana claredat a Collboni

Per la seva banda, Colau també s'ha referit a una negociació de pressupostos, però en aquest cas a la de Barcelona. la líder dels comuns a l'Ajuntament ha dit a Collboni que ha de començar a aclarir si vol governar amb els comuns o seguir-ho fent en solitari. «Si vol un govern amb minoria abans que fer polítiques valentes amb nosaltres, serem clars i rotunds: serà un 'no' als pressupostos i no titubejarem», ha advertit.

A més, ha criticat que el PSC ara mateix «és més de dretes que el PSOE» i «és més de dretes que mai».