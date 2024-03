Un estudi tarragoní identifica com millorar el tractament de l'esquizofrènia i el transtorn bipolar

Un estudi ha demostrat que els pacients amb esquizofrènia i amb trastorn bipolar tenen alterades les cèl·lules oligodendròglies. Concretament, l'alteració està en nivells d'expressió del gen del receptor de domini discoidina 1 (DDR1, en les sigles en anglès). Fins ara, les recerques d'aquestes malalties s'han centrat en l'estudi de les neurones, més abundants al cervell, però aquesta troballa obre una nova via científica. L'estudi permetrà millorar el coneixement del desenvolupament de l'esquizofrènia i el trastorn bipolar, la causa i els tractaments. La recerca l'ha liderat Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), l'Hospital Universitari Institut Pere Mata i el Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa de Salut Mental (CIBERSAM).

Les cèl·lules oligodendròglies són el tercer tipus de cèl·lules més abundants del cervell. Tenen tres estadis de maduració, els oligodendròcits precursors, els oligodendròcits premielinizants i els oligodendròcits mielinizants. Els mielizants s'encarreguen de recobrir les neurones amb mielina, una capa composta de lípids que actua «com fa el plàstic amb els cables elèctrics» i que «permet que la informació es transmeti de manera més ràpida i eficaç en el nostre cervell», un «procés vital per al correcte funcionament de l'òrgan».

En aquest estudi de l'IISPV, Pere Mata i CIBERSAM s'ha analitzat 1.721 mostres de teixit cerebral post mortem de pacients amb diagnòstic d'esquizofrènia i trastorn bipolar, i de persones sense cap malaltia psiquiàtrica. Les mostres les ha facilitat el psychENCODE, un depositari de teixits cerebrals post mortem de donants dels Estats Units

En analitzar-les, els pacients amb esquizofrènia i trastorn bipolar presenten menys nivells d'expressió de DDR1 en oligodendròcits precursors i més nivells d'expressió de DDR1 en oligodendròcits premielinizants. Aquests resultats obren «una nova diana terapèutica» per al tractament de l'esquizofrènia i del trastorn bipolar.

No obstant això, la troballa s'ha de contrastar amb altres recerques per conèixer com les alteracions en els nivells d'expressió de DDR1 en les cèl·lules oligodendròglies afecten la simptomatologia dels pacients. També caldran estudis en models d'animals i persones per poder desenvolupar tractaments destinats a restablir el correcte funcionament de DDR1 i les cèl·lules oligodendròglies.