Aquests són els actes més destacats del 8M al Camp de Tarragona

El Camp de Tarragona es prepara per commemorar una nova jornada del Dia Internacional de la Dona amb una sèrie d'actes destacats que busquen posar de manifest la importància de la igualtat de gènere i promoure l'apoderament de les dones a tots els àmbits. Un any més, els col·lectius han programat diferents actes per tractar de posar en valor el paper de la dona a la societat i reclamar més passes cap a la igualtat. Entre les activitats programades per a aquest 8 de març, es destaquen les següents:

Tarragona

Per tal de commemorar aquesta efemèride, la Conselleria de Feminismes i LGTBIQ+ de l’Ajuntament de Tarragona organitza un programa d'activitats amb el lema «Amb pas ferm», que dona importància a la lluita pels drets de les dones i al fet de no fer cap pas enrere. Sota aquesta premissa, la ciutat s’omple de debats, tallers, teatre, monòlegs... Enguany, com a novetat, també s’ha introduït el lema «Les meves ales no coneixen gàbies», una adaptació de la frase de l’escriptora Lina Storni.

La programació de 2024, que s'allarga del 29 de febrer al 25 d'abril, se centra en actes amb mirada feminista, antiracista i decolonial dins la cultura transformadora, propostes gratuïtes fins a completar aforament que s’ubicaran en diferents espais de la ciutat com ara la Biblioteca Pepita Ferrer de Torreforta, el Teatret del Serrallo, la Casa Canals, l’Antic Ajuntament i la llibreria El Soterrani.

Aquetss són els actes més destacats del 8-M a Tarragona:

Dijous 7 de març

18:30 h.- Xerrada- La dona com a objecte de consum

- Espai Kesse

Divendres 8 de març- Dia Internacional de la Dona

12 h.- Manifestació Unitària

- Plaça Imperial Tàrraco

13 h.- Lectura del Manifest institucional del 8-M

- Plaça de la Font

14 h.- Dinar amb motiu del Dia de la Dona

- Hotel Canadà (carretera de València, 221)

18h- Concentració

- Plaça del Mercat

20 h.- Lectura dramatitzada

- Espai Jove Kesse

Diumenge 10 de març

11 h.- Acció teatralitzada- Tarragona amb els ulls de la Comtessa Agnès

- Pretori romà

Reus

Reus s'adhereix un any més a la commemoració del Dia Internacional de les Dones el 8 de març amb la programació d'un conjunt d'activitats intergeneracionals coordinades pel Casal de les Dones. L'objectiu és implicar les generacions més joves en la celebració d'aquest dia i conscienciar la ciutadania sobre la importància de continuar treballant a favor de la igualtat de les dones. La programació és fruit del treball conjunt entre diferents regidories de l'Ajuntament de Reus, les entitats que formen part del Consell Municipal de Polítiques de Gènere i altres organitzacions de la ciutat.

Aquests son els actes principals programats a la capital del Baix Camp:

Dijous 7 de març

10 h.- Esmorzar amb les representants de les entitats de dones de la ciutat

- Sala cuina del Casal de Dones

18.30 h.- Inauguració de l'exposició d'il·lustracions d'Ame Soler - Tres Voltes Rebel

- Sala Rentadors del Casal de les Dones

19 h.- Taller de collage feminista «Tres Voltes Rebel» d'Ame Soler

- Sala Tallers del Casal de Dones

20.30 h.- Marxa de Torxes

- Des de l'institut Salvador Vila-seca

Divendres 8 de març- Dia Internacional de la Dona

9 h.- Manifestació

- Des de la paça de la Pastoreta

10 h.- Acte institucional del 8M

- Saló de plens de l'Ajuntament de Reus

12 h.- Concentració

- Plaça del Mercadal

Dissabte 9 de març

14 h.- Dinar de celebració del dia de les dones

- Centre Cívic Migjorn

Valls

L'Ajuntament de Valls promou la celebració del 8M, Dia Internacional de les Dones, amb una dotzena d'activitats commemoratives que s'allargaran durant tot el mes de març. A més dels actes institucionals previstos per al dia 8 i de les propostes participatives que formen part del programa, com a novetat d'enguany, la regidoria d'Igualtat va distribuir a tots els centres educatius de la ciutat i als edificis municipals llaços grans de color lila per tal que estiguin penjats en llocs visibles de les seves façanes.

Aquests són els actes programats a Valls:

Divendres 8 de març- Dia Internacional de la Dona

11.30 h- Lectura del Manifest- a càrrec de l'alumnat de secundària

- Ajuntament de Valls