Pimec exigeix que es condicionin els pressupostos estatals a inversions al corredor mediterrani

Pimec i la Plataforma de Mercaderies per l'Interior continuen la pressió contra el ministeri de Transports perquè descarti la solució provisional del corredor del mediterrani al Camp de Tarragona i allunyi el pas de les mercaderies dels nuclis poblats. L'endemà que els alcaldes de Reus, el Vendrell i Tarragona van anar al Ministeri de Transports a denunciar el col·lapse que hi haurà si les mercaderies passen per la costa, la patronal ha organitzat una jornada per reclamar un nou traçat per l'interior del Camp de Tarragona sense túnels ni viaductes, aprofitant els corredors existents. La patronal ha exigit als partits catalans que condicionin els pressupostos de l'Estat a inversions al corredor mediterrani , especialment al tram tarragoní.

«És urgent tenir inversions per poder solucionar els colls d'ampolla i fer d'una vegada un transport eficient i sostenible», ha dit Ignasi Sayol, president de PIMEC Logística. Segons l'enginyer i empresari, el dèficit d'infraestructures ferroviàries «està fent perdre competitivitat» i obliga a les empreses a vehicular les seves mercaderies per carretera cosa que fa incrementar la petjada de carboni, un aspecte que cada cop té més importància a l'hora de negociar.

«És necessari començar a migrar al ferrocarril ja perquè sinó els mercats destí, els 16.000 milions de quilos de fruita i verdura que exportem, ens pregunten quina petjada de carboni tenim i d'aquí a poc no serem competitius», ha dit.

Afegir un tercer carril a la via de la costa és una solució proposada pel govern espanyol el 2012 que s'havia de posar en marxa el 2015 però que encara no s'ha executat.

La patronal i la resta d'experts presents a la jornada han constatat que el tercer fil és «una solució a curt termini» provocarà «un coll d'ampolla» amb un increment del 470% del pas de trens de mercaderies. També han denunciat que comportarà molèsties veïnals i problemes pel sector turístic, que té un pes important a tota la zona del Camp de Tarragona.

La solució que proposa la Plataforma és la de circumval·lar els municipis de Reus i Constantí, passant per l'estació Camp de Tarragona i seguint un traçat paral·lel a Línia d'Alta Velocitat i a l'AP-7 fins a arribar a la línia convencional, una vegada passat el Vendrell. L'obra podria tenir un cost de 400 milions d'euros i, segons la Plataforma, evitaria que els trens d'ample ibèric i ample europeu de mercaderies i els de passatgers de Rodalies i Mitja distància passin pel mateix traçat. El Camp de Tarragona és el tercer punt amb més tràfic de tota Europa.

La trobada ha volgut continuar l'ofensiva d'aquest dimarts quan els alcaldes de Tarragona, Reus i El Vendrell es van reunir amb el secretari d'Estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano on es va acordar reactivar els grups de treball entre administracions i agents socials i econòmics per impulsar les alternatives ferroviàries. En aquesta reunió, Santano, es va mostrar favorable a trobar un «corredor alternatiu» allunyat dels nuclis urbans.

A la jornada, participen experts i autoritats com la consellera de Territori, el secretari d’Empresa i Competitivitat, diversos alcaldes, els presidents dels ports de Barcelona i Tarragona, entre altres.