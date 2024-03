La meitat de l'energia defraudada a Tarragona i l'Ebre és per a plantacions de marihuana

Endesa va detectar l'any passat 1.768 casos de frau elèctric a la xarxa de les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre. En concret, es van estafar 48 GWh, un 23% més que l'any 2022. Aquesta energia defraudada equival al consum energètic d'un municipi com Flix (Ribera d'Ebre) tot l'any. La meitat d'aquesta energia defraudada es va relacionar amb plantacions de marihuana. Endesa va obrir 113 expedients per aquest tipus de frau, 24 GWh, l'energia per abastir un any un poble com la Riera de Gaià. Aquesta xifra representa un increment del 82% respecte al 2022, quan es van recuperar 13 GWh d'energia defrauda vinculada a cultius de cànnabis. Endesa calcula que el frau costa 69 euros anuals a cada punt de subministrament.

A Catalunya, Endesa va detectar 16.096 casos de frau elèctric, 44 manipulacions cada dia, de mitjana. Són 356 GWh defraudats, el consum anual d'una ciutat com Manresa. El 37% de l'energia robada es relacionen amb plantacions de marihuana. La companyia estima que el frau elèctric costa «al conjunt dels consumidors espanyols» més de 2.000 milions d'euros l'any, l'equivalent a 69 euros l'any per cada punt de subministrament.