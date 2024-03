Mas Guix creu que el Hard Rock no s'acabarà fent i reclama desvincular el projecte dels pressupostos

La consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas Guix, ha comentat aquest dimecres que creu que el Hard Rock no s'acabarà fent. «Apostaria més per què no que per què sí», preguntada pel futur del projecte que per ara obstaculitza el suport dels comuns als pressupostos. En una entrevista a La 2 i Ràdio 4, ha reclamat desvincular el Hard Rock de la negociació dels pressupostos i ha reiterat que el Govern no hi destina cap quantitat. Així mateix, considera que el complex «no encaixa» en la Catalunya del 2024. Sobre la retirada del projecte, Mas Guix ha dit que no depèn d'una decisió política. «Hi ha alguns elements i passos que s'han de fer i que estan reglats per llei i no fer-los tindria conseqüències», ha argumentat.

En l'entrevista, la consellera insisteix que el Hard Rock «no té res a veure amb les partides pressupostàries» i que en el debat a la totalitat dels comptes no es tractarà aquest tema. «La ciutadania no pot entendre com és que aquesta qüestió monopolitza tant el debat», ha comentat la consellera.

Mas Guix ha recordat que el projecte es va començar a gestar fa dotze anys i que la Catalunya d'ara «no és la mateixa que el 2012» i ha pronosticat que al llarg dels dels anys el procés va agafant «complexitat». «El Govern hi té a veure en una petita part molt reglada i no podem fer altra cosa que seguir els passos de la part reglada. No vol dir que tiri endavant», ha continuat la consellera.

Amb tot, Mas ha tornat a fer una crida als comuns i ha admès que sinó pot ser «dificíl» torbar els dos vots que falten per aprovar els pressupostos. «Ens hem de poder entendre. El que hi ha en joc és important, és tangible per a la ciutadania, el projecte del Hard Rock no és tangible. Fa 12 anys que no s'ha mogut i potser en 12 anys més no s'haurà mogut», ha assenyalat la consellera, que ha afegit que aquest tipus de projectes «es dilaten molt en el temps i acaben en un procés enverinat».