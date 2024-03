El Frame es multiplica per dos

El cap de setmana de l’1 i 2 de març arrencava la tercera edició del Frame Film Festival, i ho feia al Teatre Auditori Casal Riudomenc. Riudoms és una de les noves incorporacions a la llista de municipis que acullen aquest festival itinerant de curtmetratges, que va arrencar l’any 2022. Llavors, el Frame va arribar a vuit poblacions. L’any passat es va escampar fins a tretze municipis, i enguany ja en seran setze.

«El festival comença a consolidar-se amb un increment de públic. I no només amb el públic local, sinó que estem aconseguint que els espectadors es desplacin pels pobles seguint la trajectòria del festival i, d’aquesta manera poder gaudir del màxim de pel·lícules, ja que la programació va variant en funció de les noves inscripcions que ens arriben», explica Josep Varo, impulsor i director del Frame.

Enguany, el festival passarà per les poblacions de l’Ampolla, Vila-rodona, Castellvell del Camp, La Pobla de Montornès, Cabra del Camp, Alforja, Riba-roja d’Ebre, el Catllar, la Canonja, Montbrió del Camp, Sant Jaume d’Enveja, Albinyana, l’Arboç, Ascó i Vandellòs-l’Hospitalet de l’Infant.

Pel que fa als curtmetratges que es projectaran, aquests han estat seleccionats per la direcció del festival. És rellevant el fet que diversos treballs projectats en anteriors edicions han tingut reconeixements rellevants, com és el cas de Cuentas Divinas i París 70, que van ser finalistes de la passada edició dels premis Goya.

Un altre finalista dels Goya, La loca y el feminista, va formar part de la programació del Frame 2023. A més, en el marc del festival també es podrà gaudir d’algunes estrenes, com és el cas dels curtmetratges Humormàtic, de Pau Escribano, i Superhost, de Joan Alamar, que es van projectar en la sessió inaugural celebrada el cap de setmana passat a Riudoms.

El Frame Film Festival va néixer per acostar el gènere del curtmetratge a espectadors que, per la seva situació geogràfica o recursos, tenen poc accés a aquest tipus de pel·lícula. En cada poble, el públic pot votar per escollir els finalistes que passaran a la fase final i podran optar al premi Talent Frame. Tots els passis del Frame són gratuïts i inclouen un tastet de vermut.