Detingut in fraganti un grup de robatoris a bars i comerços a Sant Carles de la Ràpita i Valls

Agents de la Guàrdia Civil i Mossos d’Esquadra han desarticulat un grup molt actiu especialitzat en assaltar bars i establiments públics a petits pobles de zones rurals de Castelló, Tarragona, Saragossa i Osca. Robaven l’efectiu de les caixes enregistradores i les màquines escurabutxaques, dels quals s’han recuperat 12.000 euros i 30 quilos de monedes, entre altres efectes.

Han estat detingudes sis persones, de les quals tres ja han ingressat a la presó després de passar a disposició judicial. En l’operació conjunta de nom «Atolón-Joker» s’han realitzat quatre registres en les poblacions de Borriol (Castelló), Fonts d’Ebre (Saragossa), San Carles de la Ràpita i Valls.

El grup estava assentat a Tarragona i operaven tant a la província de catalana com en limítrofs. El seu objectiu principal eren bars i comerços on accedien forçant les entrades i violentaven les màquines escurabutxaques i caixes enregistradores per emportar-se la recaptació. Se’ls acusa de cometre 18 robatoris a Castelló, nou a Saragossa, tres a Tarragona i un a Osca, 31 en total.

Detinguts in fraganti

Tres dels membres del grup han estat detinguts a la localitat aragonesa de Fonts d’Ebre quan tornaven al seu domicili després d’efectuar un robatori en un bar d’Alagón. Unes altres dos persones van ser detingudes a la localitat catalana de Valls i la sisena a Tarragona. En el moment de la detenció, els autors portaven una motxilla plena de monedes d’un euro i abans d’entrar en la població van deixar amagat en un descampat les eines que utilitzaven per als forçaments de les màquines com palanques i tornavisos.

Investigació conjunta de Guàrdia Civil i Mossos d’Esquadra

Després de tasques conjuntes de vigilància, seguiment policial i tasques d’investigació entre ambdós cossos policials, els agents van obtenir proves sobre els fets delictius comesos pel grup criminal.

Els agents han dut a terme quatre registres on han localitzat 12.000 euros en efectiu, 30 quilos de monedes de divers valor, dos vehicles d’alta gamma fets servir en els robatoris, vuit telèfons mòbils i multitud d’eines i peces de roba relacionades amb els robatoris. També han trobat 400 quilos de cabdells de marihuana. A més, els agents han localitzat un zulo a Saragossa on ocultaven les eines utilitzades per als robatoris.

El resultat de les actuacions ha suposat la desarticulació del grup criminal amb la detenció dels seus sis integrants, d’entre 38 i 46 anys, per delictes de robatori amb força i tràfic de drogues.

L’operació ha estat duta a terme per efectius de Policia Judicial de Guàrdia Civil de Castelló i Saragossa, UTI Mossos d’Esquadra Terres de l'Ebre amb el suport de les USECIC de Guàrdia Civil, el GEI de Mossos d’Esquadra, entre altres unitats.

Les diligències instruïdes juntament amb els detinguts han estat entregats al Jutjat d’Instrucció no 1 d’Amposta i la instrucció de la investigació ha estat coordinada i impulsada pel Jutjat d’Instrucció no 2 de Castelló.