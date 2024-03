El PSC retreu als comuns que posin el Hard Rock com a condició per «interès purament electoral»

La portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, retreu als comuns que posin el Hard Rock com a condició per aprovar els pressupostos del 2024 per «interès purament electoral». En una entrevista a RTVE, Romero ha recordat que el partit de Jéssica Albiach ha aprovat els comptes dels últims anys quan el projecte del Hard Rock ja estava en marxa. «Jo respecto molt els comuns, me'ls estimo i tenen tota la legitimitat. Però tenen 8 diputats i tothom ha de saber la seva força. Voler imposar el model quan són 8 diputats...», ha afegit. D'altra banda, la portaveu dels socialistes no contempla que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, faci marxa enrere en el seu compromís de no aturar el Hard Rock. «Confiem en el president», ha dit.

Romero ha explicat que en el ple monogràfic sobre la sequera els comuns van voler imposar el seu model i van perdre la majoria de les votacions. I ho ha contraposat amb el PSC, que va poder aprovar totes les seves propostes de resolució. «Potser no és el model que volen els ciutadans de Catalunya», ha afegit.

Un dels arguments dels comuns per demanar que s'aturi el Hard Rock és la situació de sequera. En aquest sentit, Romero ha dit que espera que es pugui resoldre amb les inversions que es posaran en marxa per generar més aigua. A més, ha apuntat que amb la situació actual al sud del país no hi ha aquest problema de sequera.

Preguntada per la proposta dels comuns de revertir la rebaixa fiscal d'impostos per als casinos, Romero ha respost que el seu grup estan disposats a «revisar-ho tot» però que ara no s'està en aquest moment. I ha recordat que la rebaixa fiscal aprovada el 2014 preveu que entri en vigor quan el Hard Rock es posi en funcionament.

«Sentit comú» amb l'amnistia

En relació a la llei d'amnistia, que es tornarà a sotmetre a votació dijous a la comissió de Justícia de Congrés, Romero ha confiat que «tothom hi posi sentit comú». I ha donat per fet que el text que es tornarà a votar continua excloent els delictes de terrorisme ja que el PSOE ha deixat clar que això és una línia vermella.

Execució d'inversions

Després que s'hagin donat a conèixer les dades de l'execució de l'Estat en inversions previstes a Catalunya, Romero ha admès que les administracions són lentes però també ha apuntat que els desacords que hi ha a Catalunya sobre determinades inversions alenteixen encara més les execucions i ha posat com a exemple la B-40.

«L'administració de l'Estat ha de millorar amb les inversions. Ha fet un esforç. Però aquí també ens costa decidir-nos», ha afegit. Així mateix, ha replicat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, si també és una presa de pèl que l'ACA acumuli més de 500 milions d'euros per falta d'inversions.