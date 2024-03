La portuguesa Bondalti presenta una OPA per adquirir el 100% d'Ercros per 329 milions

L'empresa portuguesa Bondalti ha presentat una oferta pública d'adquisició (OPA) sobre el 100% d'Ercros. Segons ha informat aquest dimarts en un comunicat, la companyia lusitana pot arribar a desemborsar un total de 329,1 milions d'euros. L'oferta és de 3,6 euros per acció d'Ercros, cosa que suposa una prima del 40,6% sobre el preu de cotització al tancament del mercat d'aquest dilluns (2,56 euros).

La proposta de la portuguesa està condicionada a aconseguir una acceptació superior al 75% del capital i a obtenir el vistiplau de les autoritats reguladores i governamentals. L'operació contempla conservar la seu a Barcelona, així com l'ocupació a Catalunya, al País Valencià, Aragó i la Comunitat de Madrid, on Ercros hi té activitat a l'Estat.

Bondalti assenyala que la transacció té un «marcat caràcter industrial» i si tira endavant, un cop s'exclogui de la cotització a borsa, el grup industrial amb plantes al Camp de Tarragona passarà a formar part de la firma portuguesa. D'aquesta manera, tal com subratlla, «es crearà un grup amb un volum i unes capacitats tècniques de primer nivell» que, a la vegada, «amplificarà el potencial estratègic» amb una visió a llarg termini.

Si es culmina l'OPA, Bondalti permetria «anticipar-se als desafiaments que afronta la indústria química europea per respondre a la creixent demanda de productes més verds i ser part activa de la transició energètica».

La firma portuguesa té presència a l'estat espanyol, on dona feina a més de 200 persones, entre Torrelavega (Cantàbria), Alfaro (La Rioja) i Vigo, i també compta amb quatre oficines a Barcelona, Logronyo, Madrid i Pontevedra.