PIMEC reivindica el Corredor Mediterrani com a infraestructura estratègica pel progrés empresarial

Demà dimecres, 6 de març, a les 9.30 h PIMEC i la Plataforma de Mercaderies per l’Interior reivindicaran en un acte el Corredor Mediterrani com a infraestructura «altament estratègica per al progrés empresarial i la competitivitat econòmica del país», amb una «vertebració del territori que el connecti amb Europa a través d’un transport eficaç i sostenible».

L’esdeveniment, sota el nom 'L’àrea de Tarragona i el Corredor Mediterrani. Una solució de país', tindrà lloc a l'Auditori de la seu de PIMEC a Barcelona, on a les 11.15 h es farà una atenció als mitjans de comunicació a peu dret.

Entre altres qüestions, s’abordarà el nou traçat per l'interior de l'àrea de Tarragona: La importància que no afecti cap nucli de població, la circumval·lació de les zones urbanes i el complex petroquímic nord, la circulació en paral·lel als corredors viaris o ferroviaris existents, l'adequació normativa i el consens dels Ajuntaments i organismes del territori afectats.

La Plataforma ha afirmat que el suport de PIMEC és «cabdal» perquè els empresaris i les empresàries de Catalunya comprenguin que si el Corredor Mediterrani segueix amb el traçat per la via de la costa, «el col·lapse serà en perjudici no només de l’àrea de Tarragona, sinó també per a tota Catalunya». Destaquen també, la participació a la jornada de tres alcaldes del territori: Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona; Pere Segura, alcalde de Vila-seca, i Eduard Rovira, alcalde de Torredembarra que estan d’acord amb la solució presentada per la Plataforma i, també hi participarà el President del Port, Saül Garreta.