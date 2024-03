Avenç per retirar el pas de mercaderies de la costa de Tarragona i trobar un corredor allunyat dels nuclis urbans

L'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita; l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, i l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, s’han reunit aquest dimarts, 5 de març a Madrid amb el secretari d'Estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano, i han acordat reactivar els grups de treball entre les diferents administracions per a l'estudi d'alternatives de la reconfiguració de la xarxa arterial ferroviària de Tarragona.

L'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, ha fet una valoració positiva de la reunió i ha afirmat que «és una molt bona notícia que el Ministeri s’avingui a reactivar els grups de treball i a buscar el consens amb el territori per treballar conjuntament la reconfiguració de la xarxa ferroviària i aconseguir retirar les mercaderies amb un traçat alternatiu».

Durant la reunió, el secretari d’Estat ha assegurat que el Ministeri comparteix l'interès del territori a retirar el pas de mercaderies de la costa de Tarragona així com trobar un corredor alternatiu allunyat dels nuclis urbans. Amb tot, Santano ha afirmat que el traçat final es concretarà després de la publicació de l'estudi informatiu que reculli les solucions consensuades a l'estudi d'alternatives de reconfiguració de la xarxa arterial de Tarragona.

El ministeri preveu reactivar els dos grups de treball i de diàleg, un amb administracions locals i un altre amb agents econòmics i socials. Aquestes reunions tindran caràcter periòdic per mantenir un intercanvi permanent d'idees i obrir un espai de diàleg constant per poder avançar en la consecució d'una alternativa que satisfaci l'interès de totes les parts.

Els tres alcaldes i el secretari d’Estat han coincidit a destacar com a prioritat tenir el consens amb el territori per definir una solució òptima per a tots els municipis del Camp de Tarragona.